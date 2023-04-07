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Hayat

DASK’ta yeni uygulamalar devreye alınacak

DASK'tan deprem bölgesinde mevcut uygulama ile şu ana kadar 13,5 milyarlık ödeme yapıldı. DASK yetkilileri, sistem altyapısını geliştirerek yeni uygulamaların devreye alınacağını bildirdi.

14:22 . 7/04/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artık sigortacılığa farklı bir bakış açısı geldi. Bu kapsamda DASK'ın içeriği ve üstlendiği maliyet açısından yeni organizasyonlar üzerinde çalışılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek deprem ve sigortacılık ilişkisi üzerine yöneltilen soruları yanıtladı. Eroğlu, reasüransın bu dönemde sigortacılık sektörü için çok önemli bir başlık olduğunu belirterek, sektörün hem reasürans koruması hem de öz kaynakları ile yeterli ödeme gücü olduğunu anlattı.

'Sigorta Türkiye için elzem bir konu'

Yaşanan deprem felaketi ile sigorta konusunun Türkiye için elzem bir konu olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle konuştu: 11 ili kapsayan bu felakette çok net olarak gördük ki eğer sigorta penetrasyonunu artırmazsak ülkenin finansal açıdan sürdürülebilir noktasında risk taşıyoruz demektir. Bizim mutlak surette sigortayı devreye almamız gerekiyor. Acentemizle, dağıtım kanalımızla, ekonomi medyamızla reel sektöre dokunarak bilinci artırmamız lazım.

Evlerin inşaatını karşılıyor

Eroğlu, KOBİ’lerde yüzde 50 oranında sigortalılık olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Reel sektördeki fabrikaların afet, sürdürülebilirlik planları yok. Dolayısıyla bu işi milli seferberlik haline getirmemiz lazım. Türkiye’nin özellikle ticari segmentte sigortacılık alanında yapacak çok iş var. DASK, deprem bölgesinde mevcut uygulama ile şu ana kadar 13,5 milyarlık ödeme yaptı. DASK’ın her evin piyasa değerini karşılamak gibi bir iddiası yok. DASK’ın çalışma prensibi bu evlerin inşaat maliyetlerini karşılaması yönünde. SEDDK olarak depremden 3 ay önce teminat tutarlarını güncelledik."

Metrekare fiyatı yüzde 100 artırıldı

Kasım ayında ödenmesi gereken metrekare fiyatını 1.508 TL’den 3 bin 16 TL’ye çıkararak yüzde 100 artırdık fakat olay sadece prim tutarları değil. Bu durumu daha kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Bizim acilen deprem araştırma komisyonu kurmamız gerekiyor. İçinde Türkiye Sigortalar Birliği, brokerler, akademisyenler ticari segmentteki sanayicilerin olması gerekiyor. Bu depremden çıkardığımız dersleri politikaya dönüştürmemiz lazım."




#DASK
#Kahramanmaraş
#Akif Eroğlu
23 dakika önce
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