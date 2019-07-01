Datça’da denizden bir buçuk ton çöp çıkartıldı

Kırmızı lahana: Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor. 100 gramı 31 kalori. Besin puanı: 65

Chia tohumu: Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermekte. 100 gramı 486 kalori. Besin puanı: 85

Bin besin arasından seçildiler: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 20 besin

Doğanın insanoğluna sunduğu eşsiz nimetten sadece biri olan bitkiler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre bin çeşit ham besin maddesini incelendi. Bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkarıldı. İşte o besinler ve puanları: