Hayat Dava arkadaşları uğurladı
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Dava arkadaşları uğurladı

AK Parti’nin Adana’daki “Bir Gençlik Şöleni”nden dönerken devrilen otobüste hayatını kaybeden Sude Akkuş Kocaeli’nde, İlayda Karakoca Konya’da ve Ömer Faruk Küçük Sakarya’da toprağa verildi. Akkuş’un cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoförle ilgili yargının gereğini yapacağını, kendilerinin de takipçi olacağını söyledi. AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım da Sakarya’daki törende Küçük için “Değerli kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımızdı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dava arkadaşları uğurladı
Adana’daki AK Parti Gençlik Şöleni'nden dönerken içerisinde bulundukları otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 genç memleketlerinde toprağa verildi.

AK Parti’nin Adana’da düzenlediği “Gençlik Şöleni”nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üç genç son yolculuğuna uğurlandı. Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi öğrencisi İlayda Karakoca, memleketi Konya’da toprağa verildi.

İlayda Karakoca
İlayda Karakoca

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve partililer de katıldı. Bakanlarla birlikte cenaze namazında saf tutan baba İbrahim Karakoca’nın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. İlayda Karakoca’nın cenazesi kılınan namazın ardından Uluırmak Mezarlığı’na defnedildi.

Bakanlar Soylu ve Kurum Niğde'deki kazada vefat eden İlayda'nın cenaze törenine katıldı
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Bakanlar Soylu ve Kurum Niğde'deki kazada vefat eden İlayda'nın cenaze törenine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği 'Bir Gençlik Şöleni'nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İlayda Karakoca için Konya Meram'daki Uluırmak Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

RABBİM BİZİ HAK YOLDAN AYIRMASIN

Necmeddin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük’ün (22) naaşı ise Sakarya’da toprağa verildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.

Ömer Faruk Küçük
Ömer Faruk Küçük

Küçük’ün, mekatronik mühendisliği okuyan başarılı bir genç olduğunu aktaran Yıldırım, “O ömrünün baharında dar-ül bekaya irtihal etti. Rabbim bizi de Hak yoldan ayırmasın, kamil iman ile bu dünyadan göçmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımızdı. Elbette ki onun maneviyatında bu yolculuk aynı kararlılıkla devam edecek.” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Küçük’ün cenazesi, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sude Akkuş için Kocaeli'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan tabuta omuz verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sude Akkuş için Kocaeli'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan tabuta omuz verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı kazada hayatını kaybeden Sude Akkuş’un Kocaeli’ndeki cenaze namazına katıldı. Üniversite öğrencisi Akkuş için Kartepe ilçesindeki Merkez Park Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Akkuş’un ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde Sude Akkuş’un annesi Gülşen Akkuş, babası Şaban Akkuş ve kardeşi Miraç Akkuş gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı

Sude Akkuş
Sude Akkuş

YAVRULARIMIZI HAKK'A UĞURLADIK

Erdoğan aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti. Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, Sude Akkuş’u Hakk’a uğurladıklarını belirterek, “Rabb’im mekanlarını cennet eylesin diyorum. Taksiratlarını hasenata tebdil eylesin.” dedi. Sude Akkuş’un cenazesi, daha sonra İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın takipçisi olacağız

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasına karışan otobüsün şoförüyle ilgili şunları kaydetti: “Özellikle de Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı, gerekenler neyse bunların takibini yapıyor, yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakamayız. Temennim odur ki inşallah şehitler safında bu üç yavrumuzu Rabb’im Habibiyle haşr-u cem eyler. Sevgili Peygamberimiz'e komşu eyler. Çünkü onlar çok iyi niyetle böyle bir yolculuğa çıkmışlardı ve bu yolculuğun maalesef sonu tabii böyle gerçekleşti.” diye konuştu.
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