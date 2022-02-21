​Dava ve özgürlük savaşçısı: Malcolm X

Yirminci yüzyılın en etkin isimlerinden birisi. Keder dolu bir çocukluk ve arayış içinde geçen bir gençlik. Nihayetinde yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer ve hidayete eriş. İşlediği suçtan girdiği hapishaneden, kutlu bir davanın sesine dönüşmenin hikayesi.

Her safhası mücadeleyle geçmiş olan Malcolm X'in, şehadetinin 57. yıl dönümünde hayatının önemli anlarını derledik.

1925

-Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, 19 Mayıs'ta Nebraska'da dünyaya geldi.

1931

-Rahip olan babası Earl Little, suikast sonucu öldürüldü ve annesi akli dengesini yitirdiği için hastaneye yatırıldı. Malcolm ve 7 kardeşi koruyucu aileye verildi.

1946

-New York'un Harlem mahallesine yerleşen ve çeşitli olaylara karışan Malcolm, hırsızlık suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildi. Hapishanedeyken "Nation of Islam" (İslam Milleti) hareketinin görüşlerini benimsedi ve İslamiyeti seçti.

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1952

-Malcolm X özgürlüğüne kavuştu ve Nation of Islam'ın en önemli sesi oldu. Little soyadını bırakarak davasının isimsiz bir kahramanı olduğunu simgelemesi için "X" soyadını aldı.

1964

-Bir süredir anlaşmazlıklar yaşadığı Nation of Islam'dan ayrılıp hacca gitti. Burada farklı milletlerden Müslümanlarla tanışan Malcolm X, mücadelesini sadece siyahiler için değil tüm ırk ve etnik kökenden insanların hakları için sürdürmeye karar verdi. El Hac Malik Şahbaz ismini kullanmaya başlayan Malcolm X'e yönelik tehditler arttı.

1965

-Eşi Betty ve 4 kızı ile yaşadığı New York'taki evi 15 Şubat'ta bombalandı. Malcolm ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

-21 Şubat'ta Harlem'deki Audubon balo salonunda bir konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Nation of Islam üyesi üç kişinin cinayet suçundan mahkum edilmesine rağmen suikastın arkasında hayatının son döneminde Malcolm X'i sıkı takip altında tutan FBI olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

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