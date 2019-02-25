Hayat Davasına merhametini kattı
KÜLTÜR SANAT

Davasına merhametini kattı

Fikir adamı ve Türkiye Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çalık için bir Vefâ Programı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Gültekin Yıldız, ”Hem Batı hem tarihi ve dini ilimleri bilmenin mümkün olduğunu onda görüyoruz. Merhamet ve dava sahibidir. Onun şahsında Türkiye’nin bu nesle ihtiyacı var”dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Mustafa Çalık
Mustafa Çalık

Fikir adamı ve Türkiye Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa Çalık için Kültür Ocağı Vakfı Erol Güngör Kültür Merkezi’nde Vefâ Programı düzenlendi. Beşir Ayvazoğlu, Gültekin Yıldız, Yavuz Han ve Oğuzhan Murat Öztürk’ün konuşmacı olarak yer aldığı programda bir süredir mide rahatsızlığı nedeniyle çalışmalarından uzak kalan 63 yaşındaki Çalık’ın kişiliği, Cuma Sohbetleri ve fikriyatı hakkında hatıralar paylaşıldı. Mehmet Bilal Yamak moderatörlüğündeki program sonunda Çalık, görüntülü aramayla kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Yarın dergisinin düzenlediği etkinlikte konuşan Doç. Dr. Gültekin Yıldız, “Hem Batı hem tarihi ve dini ilimleri bilmenin mümkün olduğunu onda görüyoruz. Merhamet ve dava sahibidir. Yokluğu bildikleri için mukavemet güçleri yüksek. Onun şahsında Türkiye’nin bu nesle ihtiyacı var” dedi.

Yarın dergisinin düzenlediği etkinlikte Çalık’ın eserleri ve fikirleri ele alındı.

FİKİR TARİHİMİZE KATKI SAĞLADI

Çalık ile yarım yüz yıla yaklaşan dostluklarını hatırlatan Prof. Dr. Beşir Ayvazoğlu, “Ankara Garajı’nda çığırtkanlık yaparak okul kazanmış, bir dergi kurup cazibe merkezi haline getirmiş birinden bahsediyoruz. Hususi sohbetlerinde mizahi ve ironik yönü öne çıkardı. Siyasetle de ilgilendi ama dobra konuşan, acımasızca eleştiride bulunan biri olduğu için siyasette sevilmedi. Öfkesine belagatını ekler, karşısındakini dilsiz bırakırdı” şeklinde konuştu. İttihat ve Terakki üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çeken Okan Murat Öztürk, Çalık’ın Enver ve Talat Paşaları fikir tarihimize yerleştirdiğini söyledi.

  • Hikmet peşindeydi
  • Çalık’ın sohbetlerinde bulunan Dr. Yavuz Han ise “Bürokratlar, makamdan düşünce özellikle, dergiye gelirlerdi. Siyasi olarak ayağı yere basan görüşleri vardı. Söylediklerinde Allah ve millet menfaatine bir şeyler olduğunu bilirdik. Onlarla kazanacağıma Muhsin’le kaybetmeyi tercih ederim derdi. Hikmet peşindeydi. Ahmet Yesevi’den bildiğimiz kazan adetini, aç doyurma telaşını onda görürdüm” ifadelerini kullandı.

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