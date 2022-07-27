Davutpaşa ve Külliyesi kitaplaştı

Osmanlı Devleti’nde 15 yıl gibi uzun bir dönem veziriazamlık yaparak devletin iki numaralı ismi olan Davut Paşa’nın hayatı ve onun adını taşıyan Veziriazam Davut Paşa ve Külliyesi kitaplaştırıldı. İstanbul’u araştıran ve yazan Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Akkurt tarafından hazırlanan eser Fatih Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayınlandı. Beş bölümden oluşan eserin 1. bölümünde Davud Paşa’nın hayatı, 2.bölümde Davud Paşa’ya ait vakıf kayıtları, 3. bölümde Davud Paşa Külliyesi, 4. bölümde Davud Paşa Medresesi ve 5. bölümde ise Davud Paşa Külliyesi Haziresi incelendi. Osmanlı Arşivi’nde yer alan ve ilk kez bu çalışmada yer verilen Ebussuud Efendi’nin manevi bir işaretle rüyasında Şeyhülislamlık makamının kendisine verilmesinin anlatıldığı arşiv belgesi de var.

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