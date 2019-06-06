Dede Korkut şölenle anılacak

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Dede Korkut Türkiye’nin 17. değeri olarak UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yerini almıştır. Bu bağlamda bizler de Dede Korkut’un günümüz insanlarına daha iyi anlatılması maksadıyla tüm Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Ensitülerimizde yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmesini istedik” dedi.

NAKIŞ NAKIŞ İŞLENECEK

Gül, “Özelikle Dede Korkut’un bizlere aktarılan sözlü mirasının artık atölyelerimizle ilmek ilmek, nakış nakış işlenmesini, çeşitli konferanslar, sergiler, anma programları ile günümüz toplumuna aktarılmasını hedefliyoruz. Çr çalışmalarımızla ürünlerimizde Dede Korkut’un hikayelerine yer vererek eserlerinin sözlü eserlerin yanı sıra somut eserler hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.