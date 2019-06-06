Hayat Dede Korkut şölenle anılacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Dede Korkut şölenle anılacak

UNESCO tarafından tescillenen kültür mirasımız “Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Masalları ve Müziği”, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yıl boyunca anma, kutlama programlar düzenlenerek anılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Mehmet Nezir Gül
Mehmet Nezir Gül

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Dede Korkut Türkiye’nin 17. değeri olarak UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yerini almıştır. Bu bağlamda bizler de Dede Korkut’un günümüz insanlarına daha iyi anlatılması maksadıyla tüm Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Ensitülerimizde yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmesini istedik” dedi.

NAKIŞ NAKIŞ İŞLENECEK

Gül, “Özelikle Dede Korkut’un bizlere aktarılan sözlü mirasının artık atölyelerimizle ilmek ilmek, nakış nakış işlenmesini, çeşitli konferanslar, sergiler, anma programları ile günümüz toplumuna aktarılmasını hedefliyoruz. Çr çalışmalarımızla ürünlerimizde Dede Korkut’un hikayelerine yer vererek eserlerinin sözlü eserlerin yanı sıra somut eserler hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Geçmişin tadını yaşatmalıyız
HAYAT
Geçmişin tadını yaşatmalıyız
Şehitlere değil katile anıt yaptı

Şehitlere değil katile anıt yaptı

​Trabzonlular şehit Topel'i kabri başında anıp CHP adayını protesto edecek.​
13 seçim müdürübaşka illere görevlendirildi

13 seçim müdürü
başka illere görevlendirildi

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dosyaya hakimden önce bakacak

Dosyaya hakimden önce bakacak

​Hakim ve savcı yardımcılarının görevleri belli oldu.
Sosyal kalkınmaya TANAP enerjisi

Sosyal kalkınmaya TANAP enerjisi

​TANAP Çevre Direktörü Fatih Erdem, Yeni Şafak'a konuştu.
Bilanço ağır

Bilanço ağır

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 53 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'da ölü sayısı artıyor

Sudan'da ölü sayısı artıyor

​AfB: Net rakamları tespit etmekte zorlanıyoruz.
Ölmeden helalleşti

Ölmeden helalleşti

​88 yaşındaki Kore gazisi, konuşmasının ardından kalp krizi geçirdi.
Diriliş'ten etkilendi

Diriliş'ten etkilendi

​Della Miles, Türk-İslam kültürünü nasıl merak ettiğini anlattı.
Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Aile kabristanını ziyaret eden Erdoğan, Erol Olçok'u unutmadı.
Millet iradesi<br>oylarına kavuşacaktır

Millet iradesi
oylarına kavuşacaktır

​MHP lideri Bahçeli, İstanbul seçimine ilişkin konuştu.
11 ile yeni uyarı

11 ile yeni uyarı

​Bazı illerde yarın sağanak yağış bekleniyor.
Tatilci istilası

Tatilci istilası

Aynı yoldan ​2 saatte 30 bin araç geçti.
1 günde<br>50 bin kişi

1 günde
50 bin kişi

Otoparklar doldu, plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı.
11 ton çöp 4 ceset

11 ton çöp 4 ceset

Everest'i temizleyen ekip gözlerine inanamadı.
Taşla vurup<br> üzerine bindiler

Taşla vurup
üzerine bindiler

Carettaya görülmemiş eziyet: 4 kişi gözaltına alındı.
Bayram mesajlarının<br>'tadı kalmadı'

Bayram mesajlarının
'tadı kalmadı'

Topluca atılan mesajlar 'nerede o eski bayramlar' dedirtiyor.
Kemal Bey<br>izin vermiş

Kemal Bey
izin vermiş

Binali Yıldırım'dan ortak canlı yayın açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.