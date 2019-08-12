Hayat Dededen kalma konağı otele dönüştürdü
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Dededen kalma konağı otele dönüştürdü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan kadın girişimci, 104 yıl önce dedesinin yaptırdığı konağı KOSGEB'ten aldığı krediyle butik otele çevirerek turizm hizmeti veriyor. Girişimci Banu Elif Karabulut, "Orta Doğu, Japonya, Amerika ve İngiltere'den gelen misafirleri ağırlıyoruz. Yabancılar için de tercih edilen bir bölgedeyiz. Küçük de olsa ekonomimize bir katkıda bulunuyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
104 yıllık konak
104 yıllık konak

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan kadın girişimci, dedesinden miras kalan konağı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı kredi desteğiyle butik otele dönüştürerek turizme kazandırdı.

KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılan ve kredi desteği alan Banu Elif Karabulut, 104 yıl önce dedesi tarafından yaptırılan tarihi Aslı Bey Konağını, butik otele çevirdi.

TOKİ'den de destek alınarak turizme açılan ve tarihi dokusuyla özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çeken konak, girişimci Karabulut'un alın teri ve devlet desteğiyle değer kazandı.

Banu Elif Karabulut, konağın dedesinin babası tarafından 1915 yılında yaptırıldığını söyledi.

Tarihi yapının o günden bugüne hep ailelerine ait olduğunu belirten Karabulut, "Bu konağı insanlarla paylaşmak istedim. Ben burayı sadece tatillerde kullanıyordum. KOSGEB destekli bir proje hazırlatarak girişimci kadın olarak kursa gittim. Bu arada üniversiteye de başladım. Bir işi yapabilmek için o işi en iyi şekilde öğrenmen gerekiyor. Bu işi yapmam için eğitim almam gerekiyordu ve 45 yaşında üniversiteye giderek bitirip diplomamı aldım." diye konuştu.

İkinci üniversiteye de devam ettiğini aktaran Karabulut, tarihi konağı butik otele çevirmek için Anıtlar Kurulundan da yardım aldıklarını kaydetti.

Ekonomimize bir katkıda bulunuyoruz

Karabulut, Sapanca'nın dokusu ve doğasından dolayı tercih edilen bir bölge olduğunu dile getirerek, "İnternetten Sapanca ile ilgili bilgiler ediniyorlar. Orta Doğu, Japonya, Amerika ve İngiltere'den gelen misafirleri ağırlıyoruz. Yabancılar için de tercih edilen bir bölgedeyiz. Küçük de olsa ekonomimize bir katkıda bulunuyoruz." dedi.

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Tarihi konakta tatil yapan Aslı Çam da binanın tarihinin kendilerini etkilediğini belirterek, "Yaşanmışın bir kokusu var içerisinde. İşletmecisi de bayan olduğu için çok güler yüzle bizleri burada ağırlıyorlar." şeklinde konuştu.

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