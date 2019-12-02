Hayat Def-i Hacet Sergisi açıldı
AKTÜEL

Def-i Hacet Sergisi açıldı

Koleksiyoner Nevzat Onmuş’un hazırladığı “Def-i Hacet: Alaturkadan Alafrangaya Tuvalet Sergisi” Platonik Artproject’de açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Def-i Hacet
Def-i Hacet

Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın ve koordinatörlüğünü Sezgin Çevik’in yaptığı serginin açılışında konuşan Onmuş, serginin 5 yıl önce tuvaletler üzerine araştırma yürütmesi üzerine başladığını söyledi. Antikacılıkla uğraşan bir sosyolog olarak pek çok koleksiyonun sahibi Onmuş, yapılmamış bir şey yapma hedefiyle uzun süredir tuvaletle ilgili şeyler topladığını dile getirdi.

300 ESER VAR

  • Onmuş, dünyanın çeşitli yerlerinde tuvalet müzeleri olduğuna değinerek, “Bizde neden böyle bir şey olmasın?” diye de düşündüğünü ifade etti. Bir süre sonra taliplileri olması durumunda bu koleksiyonun da bir müzeye dönüşebileceğine dikkati çeken Onmuş, “Temizliğin ve tuvaletin bu kadar mühim olduğu bir medeniyet ve kültüre sahip insanlar olarak muhakkak bir tuvalet müzemizin olması gerektiğine inanıyorum. Sergide 300’e yakın eser bulunuyor” diye konuştu.

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