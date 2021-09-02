Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sosyal medyadan karantinada olduğunu duyuran Samyeli, "Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum.
Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum.
"SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜRLER"
Benimle hızlı şekilde ilgilenen sağlık çalışanlarına ve hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren @saglikbakanligi yetkililerine sonsuz teşekkürler. Karantinadayım. Bu durumda 4 Eylül’deki konserimizi iptal ettik. Yeni konser tarihini bildireceğiz. Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım.. Sağlık olsun" dedi" notunu düştü.