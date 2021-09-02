Hayat Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
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Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli koronavirüse yakalandığını duyurdu. Samyeli paylaşımında sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
​Defne Samyeli

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sosyal medyadan karantinada olduğunu duyuran Samyeli, "Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum.

Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum.

"SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜRLER"

Benimle hızlı şekilde ilgilenen sağlık çalışanlarına ve hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren @saglikbakanligi yetkililerine sonsuz teşekkürler. Karantinadayım. Bu durumda 4 Eylül’deki konserimizi iptal ettik. Yeni konser tarihini bildireceğiz. Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım.. Sağlık olsun" dedi" notunu düştü.

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Haluk Levent paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu
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Haluk Levent paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Konser provaları için Moskova'ya gidecek olan ve bu nedenle PCR testi yaptırdığını söyleyen Levent, test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Sevilen sanatçı, resmi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında 'Canlarım biliyorsunuz, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Doktor iki kez aşı olduğum için bu şekilde atlattığımı söylüyor. Ama ben neden hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim' ifadelerini kullandı.


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