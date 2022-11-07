​Deforme kitaplar sanatla hayat buluyor.

Sakarya’da faaliyet gösteren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, yıllar içinde kalıbı bozulmuş olan kitapları şekillendiriyor. Merkez bünyesinde açılan cilt sanatı kursu sayesinde yenilenen kitaplar, sanatta ihtisaslaşmak isteyen isimleri de bir araya getirdi. Sakarya Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Songül Ergün, öğrencileriyle cilt sanatını keşfe çıktı. Türk-İslam medeniyetinin var olduğu bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çeken Ergün, “İslam medeniyeti, kitap medeniyeti demektir. Kitabın yazılmasından okunmasına, korunmasından süslenmesine bizim için çok önemlidir. Korunması kapsamında ise cilt sanatı ortaya çıkıyor” diye konuştu.

HAYAT Haydi çocuklar kütüphaneye