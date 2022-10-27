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KÜLTÜR SANAT

Değerinizin farkında değilsiniz

İranlı besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari, 29 Ekim’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda “Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet” konserine şeflik yapacak. Prova sonrası bir araya geldiğimiz Rahbari ile Türk Klasik Müziği geleneğini ve eski anılarını konuştuk.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Değerinizin farkında değilsiniz
Alexander Rahbari

Rahbari, 2008 yılında İstanbul Senfoni Orkestrası ile “Çağrı” film müziklerini ve Oğuzhan Balcı’nın “Hira’dan” adlı eserlerinin yorumlandığı ilk İslami senfoniyi gerçekleştirmişti. Kariyeri boyunca Berlin Filarmoni başta olmak üzere 120’den fazla orkestrayla çalışan şefin konserinde, Ferit Tüzün’ün “Esintiler”, Fazıl Say’ın keman konçertosu “Haremde 1001 Gece” ve Nikolay Rimski Korsakov’un 1888’de “Binbir Gece Masalları”ndan esinle bestelediği “Şehrazad” eserleri yorumlanacak.

ELÇİLİKLER İŞLERİNİZİ DUYURMALI

Türkiye’nin köklü bir klasik müzik geleneğine sahip olduğunu söyleyen Rahbari, bu alandaki kaliteden bizim bile haberdar olmadığımızı söylüyor. Rahbari, “Türkiye’yi takip ediyorum. Son 30 yılda Türk Klasik Müziği gelişti. Özellikle yeni nesil büyük ilerleme kaydediyor. 30 yıl önce Türk bir müzisyenin Berlin Filarmoni’de, Londra’da ya da ABD orkestrasında çalacağı düşünülemezdi. Bu, Türk üniversiteleri ve hocalarının sayesinde gerçekleşti. Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden daha uzun bir klasik müzik geleneğine sahip. Türkiye’nin Avusturya’dan daha çok orkestrası olduğuna inanmıyorlar. Ama bunu ne Avrupalılar ne de Türk halkı bilmiyor. Kendinizi olduğunuzdan daha kötü görüyorsunuz. Türk büyükelçilikler, bunun duyurulmasında daha fazla rol almalı” diyor.

ESKİ AKM’Yİ HATIRLADIM

  • 2008 yılında eski AKM’deki son senfoniyi yöneten şef, bu ayın başında düzenlenen sezon açılış konserinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na şeflik yapmıştı. Yıllar sonra yeniden AKM’de şeflik yapan Rahbari, kültür merkezinin geçirdiği dönüşümden de oldukça memnun. Duygularını ise şu sözlerle ifade ediyor: “Herkesten daha mutluyum, çünkü eski binada uzun yıllar şeflik yaptım. Sahnede, binanın onarım geçirmesi gerektiği söyleyen tek şef bendim. AKM’nin sezon açılış konserinde orkestra şefiydim. Akustik çok iyi, bina çok güzeldi. Eski binayı hatırladım. İstanbul'da böyle bir mekana sahip olduğunuz için çok şanlısınız.”

Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi: Burada söylüyor olmaktan dolayı çok mutluyum
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Yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.
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\"Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum\"

Konsere gelenleri \"İyi akşamlar, Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çok harika\" diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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İslam, uzun yıllardır pek çok şarkı yazdığını belirterek, \"Şarkılarımda bu gezegenin sorumluluklarını devralacak gençlere mesaj veriyorum.\" dedi.

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\"The Wind\" parçasında Yunus Emre'den esinlendim

\"The Wind\" parçasını seslendirmeden önce kimden esinlendiğini açıklayan sanatçı, \"Sonraki şarkıyı aslında Türk ozan ve büyük tasavvuf öğretmeni Yunus Emre'den esinlendim.
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O bir şiir yazdı. İsmi 'Gel gör beni aşk n'eyledi'. Bu şiir sonsuza kadar nasıl aşık olunacağını öğretiyor\" şeklinde konuştu.
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\"İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum\"

Yusuf İslam hayat yolcuğunun ilginç olduğunu dile getirerek, \"Sadece bir rüzgar gibi. İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum\" ifadelerini kullandı.

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Aralarında \"Moonshadow\", \"Morning Has Broken\", \"The Beloved\", \"Father amp; Son\", \"Wild World\" ve \"Peace Train\" adlı unutulmaz eserlerin de olduğu bir repertuvarı yorumlayan dünyaca ünlü sanatçı, \"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri\" kapsamında 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da da bir konser verecek.

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Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.

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Sosyal projelere verdiği destekler ve İngiltere'deki Yusuf İslam Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım faaliyetleriyle de öne çıkan sanatçının Türkiye konserleri, 2023'te gerçekleştireceği uluslararası turnesine de öncülük ediyor.
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Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi: Burada söylüyor olmaktan dolayı çok mutluyum
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.
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