Değerinizin farkında değilsiniz

Rahbari, 2008 yılında İstanbul Senfoni Orkestrası ile “Çağrı” film müziklerini ve Oğuzhan Balcı’nın “Hira’dan” adlı eserlerinin yorumlandığı ilk İslami senfoniyi gerçekleştirmişti. Kariyeri boyunca Berlin Filarmoni başta olmak üzere 120’den fazla orkestrayla çalışan şefin konserinde, Ferit Tüzün’ün “Esintiler”, Fazıl Say’ın keman konçertosu “Haremde 1001 Gece” ve Nikolay Rimski Korsakov’un 1888’de “Binbir Gece Masalları”ndan esinle bestelediği “Şehrazad” eserleri yorumlanacak.

ELÇİLİKLER İŞLERİNİZİ DUYURMALI

Türkiye’nin köklü bir klasik müzik geleneğine sahip olduğunu söyleyen Rahbari, bu alandaki kaliteden bizim bile haberdar olmadığımızı söylüyor. Rahbari, “Türkiye’yi takip ediyorum. Son 30 yılda Türk Klasik Müziği gelişti. Özellikle yeni nesil büyük ilerleme kaydediyor. 30 yıl önce Türk bir müzisyenin Berlin Filarmoni’de, Londra’da ya da ABD orkestrasında çalacağı düşünülemezdi. Bu, Türk üniversiteleri ve hocalarının sayesinde gerçekleşti. Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden daha uzun bir klasik müzik geleneğine sahip. Türkiye’nin Avusturya’dan daha çok orkestrası olduğuna inanmıyorlar. Ama bunu ne Avrupalılar ne de Türk halkı bilmiyor. Kendinizi olduğunuzdan daha kötü görüyorsunuz. Türk büyükelçilikler, bunun duyurulmasında daha fazla rol almalı” diyor.

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ESKİ AKM’Yİ HATIRLADIM

2008 yılında eski AKM’deki son senfoniyi yöneten şef, bu ayın başında düzenlenen sezon açılış konserinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na şeflik yapmıştı. Yıllar sonra yeniden AKM’de şeflik yapan Rahbari, kültür merkezinin geçirdiği dönüşümden de oldukça memnun. Duygularını ise şu sözlerle ifade ediyor: “Herkesten daha mutluyum, çünkü eski binada uzun yıllar şeflik yaptım. Sahnede, binanın onarım geçirmesi gerektiği söyleyen tek şef bendim. AKM’nin sezon açılış konserinde orkestra şefiydim. Akustik çok iyi, bina çok güzeldi. Eski binayı hatırladım. İstanbul'da böyle bir mekana sahip olduğunuz için çok şanlısınız.”