Hayat Deliler projesi sergiye dönüştü
KÜLTÜR SANAT

‘Deliler’ projesi sergiye dönüştü

Bağımsız Sanat Vakfı’nın İstanbul’un Delileri ve Meczupları adlı projesi sergiye dönüştü. 15 Aralık’ta kapılarını açacak olan sergide farklı alanlardan eserler yer alacak.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Tarihsel Serüvende İstanbul’un Delileri ve Meczupları adlı proje, sergiye dönüşüyor.
Tarihsel Serüvende İstanbul’un Delileri ve Meczupları adlı proje, sergiye dönüşüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İBB ortaklığında Bağımsız Sanat Vakfı tarafından yedi ayda hazırlanan Tarihsel Serüvende İstanbul’un Delileri ve Meczupları adlı proje, sergiye dönüşüyor. Dinler tarihi, tasavvuf, psikiyatri, mimarlık, sanat tarihi, edebiyat gibi birçok farklı disiplinden faydalandıklarını hatırlatan Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi İzzet Umut Çelik, “Projenin anlam dünyasını meczupluk oluşturuyor. Çünkü delilik hastalık olarak tanımlansa da meczuplukta iradi bir akli terkediş var. Araştırmalarda Bizans’tan Osmanlı’ya, Yahudilik’ten Şamanizm’e kadar gittik. Şifahaneler nasıl yardım ediyordu, tekkelerin rolü neydi, diğer inanç gruplarının bakışı nasıldı, deliyle meczubun farkları nelerdi gibi birçok soruya cevap aradık” dedi. İstanbul’da yaşamış karakterlere de dikkat ettiklerini söyleyen Çelik “O dönemde sizin meczupça davranmanız yeterli değil, hikmet gösterip çevrenizin onayını almanız gerekiyordu” dedi.

BİN KİŞİYE ULAŞTIK

Küratör ve Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı, “Sergide fotoğraf, resim, seramiğin yanı sıra video-art ve minyatür gibi farklı tarihi döneme sahip işler bir arada yer alıyor. Her projede kadim konuları bugünün tekniğiyle aktarmaya çalışıyoruz. ” dedi. Proje boyunca 19 konferans, 6 belgesel film gösteriminde bin kişiye ulaşıldı. Sergi 15 Aralık’ta Bağımsız Sanat Vakfı ve Yeni Dünya Vakfı’nda sanatseverlerle buluşacak.

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