HayatDemet Akalından kahraman şoföre altın
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Demet Akalın'dan kahraman şoföre altın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Şoför Hayrettin Şahin, dili boğazına kaçan bebeği kurtararak bir anda kahraman ilan edildi. Şahin Şarkıcı Demet Akalın Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoföre altın hediye edeceğini belirterek "Gölcük'e geldiğimde uğrayacağım yanına" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Demet Akalın, kahraman şoföre altın hediye edeceğini ve Gölcük'te ziyaret edeceğini söyledi.
Demet Akalın, kahraman şoföre altın hediye edeceğini ve Gölcük'te ziyaret edeceğini söyledi.

Otobüs şoförü olan Hayrettin Şahin'in, yolculuk sırasında dili boğazına kaçan 10 aylık bebeğe yaptığı müdahale kameralara yansıdı. Bebeğin hayatını kurtaran Şahin'i, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karaosmanoğlu, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirdi.

Demet Akalın altın sözü verdi

Olayın yayılmasının ardından şoför takdir toplarken, sanatçılar da sessiz kalmadı. Son olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Şarkıcı Demet Akalın, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini söyledi.

Bide böyle aslanlar var ✨✨bi büyük altının bende kardeşim Gölcüğe geldiğimde uğrucam vallla yanına👍🏻🙏🏼🙏🏼 https://t.co/f6NjnjnBeC

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