Denizanası istilası kapıda

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, iklim değişikliği nedeniyle denizanalarının kıyıları istila edebileceğini söyledi.
Okyar, “Küresel ısınmayla birlikte kuzey bölgelere doğru artan sıcaklık, tropikal bölgelerde bulunan bazı denizanası türlerinin de yayılımını kuzey bölgelere doğru genişletmesine neden olur. Ayrıca oksijen miktarındaki azalmaların da gelecekte daha fazla olması beklenmektedir. Oldukça düşük oksijen koşullarına karşı tahammülü yüksek olan denizanaları diğer türlere göre baskın olabilir” dedi.
Antalya Körfezi’nden geçiş yapan yüzlerce denizanası, şiddetli poyrazın oluşturduğu akıntıyla yörüngelerinden çıkarak kıyıya vurdu. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Denizanalarında yakıcı hücreler var. Vatandaşlarımızın, balıkçılarımızın ve özellikle çocuklarımızın dikkat etmesi gerekiyor” dedi.
ÇEŞİTLİLİĞİ AZALTACAK
“Dünya denizlerinde denizanaları baskın hale geçmeye başladı. Denizel ekosistemde iklim değişikliğine bağlı olarak çeşitlilik de değişecek.” diyen Okyar, denizanalarından birçok alanda faydalanılmaya başlandığını aktararak, “Tüm dünyada denizanaları artık kozmetik, sağlık, gıda ve tarım alanlarında kullanılmaya başlandı. Biz de bunlardan faydalanabiliriz.” diye konuştu.
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Müsilaj geçen yıl yoğun görüldüğü Marmara Denizi'ni kaplamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda deniz yüzeyindeki deniz salyası temizlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu anlattı.<br>
\"BİR DAHA MÜSİLAJIN GÖRÜLEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYORDUK\"<br>Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, \"Aslında Marmara Denizi'nde müsilaj tamamen bitmemişti. Yok olmuştu evet ama müsilajı oluşturan sebepler hala devam ediyordu. Dipte dalış yapanlar tarafından, hem de rutin takiplerimizde müsilajın suyun altında çok az da olsa mevcut olduğunu biliyorduk. Bir daha görülebileceğini de söylüyorduk. Bu bizim için sürpriz olmadı. Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz\" dedi.
\"MÜSİLAJ 1 YILDA OLMADI GEÇMESİ DE HEMEN OLMAYACAK\"<br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar çerçevesinde müsilaja yönelik eylem kararı alındığını anlatan Prof. Dr. Okyar, \"Bu eylem planının uygulanması son derece önemli. Bununla ilgili de çalışmalar rutin olarak yapılıyor. Müsilaj 1 yılda olmadı. Uzun bir dönemin sonucunda meydana gelen bir sonuçtu. Müsilajın geçmesi de hemen olmayacak. Zaman zaman müsilajı görebiliriz. Bizim üzerimize düşen görev Marmara Denizi'nin bir daha müsilaj yaşanmaması adına önlemlerimizi almak ve iyileşmesini beklemek. Çünkü şu an Marmara Denizi hasta\" diye konuştu.
\"MÜSİLAJ YAVAŞ YAVAŞ AZALARAK BİTECEK\"<br>Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar \"Geçen seneki müsilaj sorunundan ders çıkardığımızı umuyorum. Halk bilinçlendi diye düşünüyorum. 2007-2008 yılında da müsilaj olmuştu ve o zamandan beri zaten bölgesel olarak balıkçılar tarafından bize haber geliyordu. Balıkçılar 'Dipte müsilaj var' diyorlardı. Aslında vardı o hep görünür olmamıştı. Bizim de projelerimiz sürüyor. Sürekli her ay gözlemlerimizi sürdürüyoruz. Biz aldığımız örnekleri analiz etme aşamasındayız ama şunu diyebilirim. Dalarak çalışma yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler dahilinde suyun altı, geçen yıla göre çok daha iyi durumda. Geçen yılki gibi büyük kütleleri görmüyoruz. Müsilajı oluşturan türlerin yoğunluğu söz konusu. Son görünen müsilaj küçük bir alanda ortaya çıktı. Müsilaj yavaş yavaş azalarak bitecek\" dedi.
\"DENİZDE PİSLİK, MÜSİLAJ YOK\"<br>Balıkçılar ise geçen yılın aksine müsilaj görmedikmerini ifade ettiler. Kartal'da balıkçılık yapan Faik Altınbaş ise, \"Denizde pislik, müsilaj yok. Adaların etrafı Pendik, Tuzla tarafı hep dolaşıyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Balıkçılar çok etkilendi. Ağlarımızı atıyorduk, batmıyordu. Kokusu vardı. Bu sene görmedik\" diye konuştu. Bir başka balıkçı Mehmet Erdemir, 45 senedir balıkçılık yaptığını söyleyerek, \"Bu sene yok görmedik\" dedi.
Kabus geri geldi: Marmara Denizi'nde şu an bir müsilaj var
Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz" dedi.
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İstanbul Boğazı yine denizanalarının istilasına uğradı. Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü.
Denizanalarının yoğunluğu havadan da görüntülendi. Sahilde balık tutan balıkçılar, denizanalarının çokluğundan dert yandı, oltaya balık yerine denizanası geldiğini belirtti.
Çevre sakinleri ise, denizdeki yoğun kirlilikle birlikte denizanalarının ortaya çıkardığı manzarayı görüntü kirliliği olarak değerlendirdi.
Denizanalarındaki artışı mevsimsel bir olay olarak, aynı zamanda da yıllarca yapılan yanlış uygulamaların sonucu olarak değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, \"Bu mevsimsel bir olay. Denizanasının bu kadar çok olması, onlarca yılın bir sonucu aslında. Sadece 1-2 yılın ya da plastik sorunu çıktı bunun bir sonucu değil. Onlarca yılın, yanlış yapılan uygulamaların bir sonucu. Biz şimdi bu sonucu yaşıyoruz. Manzara şu an normal çünkü denizanaları Marmara Denizi'nde yoğun olarak bulunan türler bu mevsimlerde. İşte en son kasım ayında bir artış gösterdiler. Herkes neden bu kadar çoğalıyor demişti ama zaten denizanaları Marmara Denizi'nde yoğun olarak bulunuyor. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Ama daha çok havalar sakin ve güneşli olduğu zamanlarda daha çok açıklarda bulunur bu türler. Fakat geçen hafta yoğun bir kar yağışı vardı. Poyrazla birlikte Karadeniz üzerinden bir hava akımı geldi kar yağdı, bütün İstanbul karın çilesini yaşadı. İşte bu süreçte poyrazla birlikte akıntı sistemi olsun, dalgalar genellikle İstanbul'un sahil kısmında birikti. Nereler bunlar, Arnavutköy, Ortaköy, Beşiktaş sahilleri. Buralarda yoğun miktarda denizanaları birikimleri olur, normaldir. Rüzgarla birlikte taşınıyorlar. Rüzgarla birlikte sadece denizanaları değil, her türlü çöp, plastik atıkları vb. açıkta olan kirlilikler rüzgarla birlikte kıyıya birikir. İnsanlar da birden bu görüntüyü görünce rahatsız olurlar\" ifadelerini kullandı.
Bazı balık türlerinin denizanaları üzerinden beslendiğini belirten Prof. Dr. Okyar, \"Denizanalarını en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi, çoğalmalarına neden olan nedenlerden bir tanesi aşırı balıkçılık. Çünkü aşırı balıkçılıkla birlikte siz denizanalarının ekosistemdeki yerlerini yok ediyorsunuz. Denizanaları, balıkların öncelikli olarak yumurta ve larvalarını tüketiyor. Örneğin denizanaları üzerinden beslenen uskumru balığı. Marmara'da var mı? Aşırı balıkçılık sebebiyle artık kalmadı. Çok az, çıkmıyor. Uskumru balığı denizanaları üzerinden beslenir. Siz şimdi bu balığı denizden çekerseniz, yok ederseniz, kalmaz. Çaça balığı var denizanaları üzerinden beslenir. Doğal olarak siz bu canlıları ekosistemden çektiğinizde, mevcut bütün ekosistem denizanasının faydası yönünde gelişiyor. Çünkü üzerinden beslenen herhangi bir canlı yok, ona baskı yapacak rekabet yapacağı bir canlı yok. O yüzden artış göstermeye başlıyor\" şeklinde konuştu.
Tüm kurumların bir araya gelerek ortak bir çalışma yürütmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Okyar, \"Yerel yönetimler olsun, bakanlıklar olsun, üniversiteler olsun birlikte çalışmamız gerekiyor. Bir araya gelip çözümler üretmemiz gerekiyor. Tek bir kurumun bu konuyu çözmesinin imkanı yok. Hep birlikte araştırma sonuçlarımızı ortaya koyacağız. Neler yapılmalı, neler yapılmamalı, konuşmalıyız. Daha sonra da gerek balıkçılar olsun, gerekse deniz etrafında yaşayan insanlar bilinçlendirilerek bir program oluşturmamız gerekiyor. Tüm Marmara Denizi için denizanasına yönelik kurtarma programı gibi bir şey yapabiliriz\" diye konuştu.
Yıllardır İstanbul Boğazı'nda balık tutan Mehmet Sarıyıldız, \"Bu sene çok fazla denizanası vardı. Denizin ne problemi varsa artık, böyle oldu. Büyük ihtimalle büyük bir kirliliğin sonucu bu. Bu sene çok çok fazla diğer senelere göre. Bizi de etkiledi. Balık tutarken balıkları oltadan düşürüyor. Yani o kadar yoğun. Diğer senelerde bu kadar yoktu. Her geçen gün denize bir şey vermiyoruz, hep denizden alıyoruz. O yüzden deniz kirliliğinin yol açtığı bir durum bu\" ifadelerini kullandı. Bir başka olta balıkçısı da \"Deniz çok kirli. Kirlilikten dolayı da denizanaları oluyor. Denizanası olsa yine iyi her türlü çöp var. Oltayı çekerken balıkları düşürüyor denizanaları. İğnelerle denizanası tutuyoruz. Oltayı onlara sallıyoruz\" dedi.
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası: Bu kadar çok olmaları onlarca yılın bir sonucu
İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. Boğazın kıyı şeridi, büyüklü küçüklü binlerce denizanasıyla beyaza büründü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanasının bu kadar çok olması, onlarca yılın bir sonucu aslında. Sadece 1-2 yılın ya da plastik sorunu çıktı bunun bir sonucu değil. Onlarca yılın, yanlış yapılan uygulamaların bir sonucu" dedi.