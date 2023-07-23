|
Hayat

Denizdeki gizli tehlikeye dikkat: AFAD vatandaşları uyardı

Havaların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla denize girenlerin sayısında artış yaşanıyor. AFAD, Karadeniz'de yaşanan rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakalarına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu.

11:14 . 23/07/2023 Pazar
IHA
Arşiv

Arşiv

AFAD, Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan rip akıntısına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Tatil sezonunun gelmesi ve havaların ısınmasıyla denize girenlerin sayısı çoğaldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 35 kilometreyi bulan sahilde, denizi ve kumu seven tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. AFAD, muhtemel boğulma olaylarına karşı vatandaşları "rip akıntısına" karşı uyarıyor.

Dalgalı denize girmemeyi tercih edin

Çeken akıntıya kapılmamak için yapılması gerekenler şu şekilde aktarıldı: "Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin. Cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarının denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Denize mutlaka deniz kıyafetleriyle girin"

Rip akıntısı uyarısı

Denize giren kişinin rip akıntısına yakalandığında ise sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabileceklerini ifade eden uzmanlar, deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmelerin rip akıntısının belirtilerinden bazıları olduğunu söyledi.

#AFAD
#Karadeniz
#rip akıntısı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?