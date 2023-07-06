Deprem bölgesinde 161 bin 617 konteyner kuruldu

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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Büyük acıların yaşandığı ve binlerce insanın evsiz kaldığı depremlerde yaralar hızlıca sarılmaya başladı.
Bu süreçte yurdun dört bir yanından vatandaş bölgeye seferber oldu.
Çalışmalar sürüyor
Tek yürek olunarak depremzedeler için büyük bir mücadele ortaya konuldu.
Bir yandan barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da deprem konutları yükselmeye başladı.
Öte yandan AFAD eliyle konteyner kurulumları da hızlandırıldı.
"161 bin 617 konteyner kurulumunu tamamladık"
AFAD da konuya ilişkin paylaşımda bulunarak çalışmalardaki son durumu aktardı.
Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: