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Hayat

Deprem bölgesinde 161 bin 617 konteyner kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen kentlerde AFAD eliyle toplamda 161 bin 617 konteyner kuruldu.

10:42 . 6/07/2023 Perşembe
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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Büyük acıların yaşandığı ve binlerce insanın evsiz kaldığı depremlerde yaralar hızlıca sarılmaya başladı.

Bu süreçte yurdun dört bir yanından vatandaş bölgeye seferber oldu.

Çalışmalar sürüyor

Tek yürek olunarak depremzedeler için büyük bir mücadele ortaya konuldu.

Bir yandan barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da deprem konutları yükselmeye başladı.

Öte yandan AFAD eliyle konteyner kurulumları da hızlandırıldı.

"161 bin 617 konteyner kurulumunu tamamladık"

AFAD da konuya ilişkin paylaşımda bulunarak çalışmalardaki son durumu aktardı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla konteyner kentler kurmaya devam ediyoruz.
Bugüne kadar, toplam 161.617 konteyner kurulumunu tamamladık.
416.598 afetzede vatandaşımızı konteyner kentlerimizde misafir ediyoruz.
Konteyner kentlerimiz barınma, beslenme, eğitim ve sağlık alanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde…
Dün olduğu gibi bugün de, tüm gücümüz ve imkanlarımızla Milletimizin yanındayız.
Birlikte güçlüyüz!

#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
2 saat önce
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