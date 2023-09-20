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Hayat

Deprem sonrası 'ölü' olarak kayıtlara geçti: Yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından nüfus kayıtlarına 'ölü' olarak geçen Naime Göğebakan, yaşadığını ispat etmeye çalışıyor.

13:50 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Savcılığa başvuran Göğebakan, nüfus kayıtlarında durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulunuyor.

Savcılığa başvuran Göğebakan, nüfus kayıtlarında durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulunuyor.

Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Göğebakan Mahallesi'nde eşi Erdal Göğebakan ile yaşayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Göğebakan, 6 Şubat'taki depremler sonrası nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlendiğini öğrendi. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenen 100 bin liranın hesaplarına yattığı Göğebakan ailesi, Naime Göğebakan'ın ölmediğini ispat etmeye çalışıyor. Savcılığa başvuran aile, nüfus kayıtlarında durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulunuyor.

"Ölü göründüğüm için evden çıkamıyorum"

Kent merkezindeki evlerinin hasar aldığını ancak yıkılmadığını dile getiren Naime Göğebakan, "Biz nüfus müdürlüğüne, savcılığa gittik. 'Düzelttik.' dediler ancak düzeltilmemiş. Bankaya, hastaneye gittiğimde sıkıntı yaşıyorum. Doktora gidemiyorum, karaciğer yağlanması var, ilaçlarımı alamıyorum. Havaalanına askeri personel olan oğlumun yanına gittiğimde kimliğime jandarma el koydu. Oğlum uzman çavuş olduğu için durumu izah etti. Ölü göründüğüm için evden çıkamıyorum. Bir yere gidemiyorum, otobüse binemiyorum. Nikahtan bile düşmüşüm, kocam bana bakmazsa ne diyeceğim? Kısa zamanda hatanın düzeltilmesini istiyorum."

Hesaplarına yatan parayı iade edecekler

Erdal Göğebakan ise eşinin depremden 10 gün sonra öldüğünün kendilerine iletildiğini, durumu düzeltmek için savcılığa dilekçe verdiklerini belirtti. Savcılıktan aldıkları belgeyi Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne ilettiklerini vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti: "20 gün sonra nüfusa gittiğimde 'Düzeltildi.' dediler, biz de 'Tamam.' dedik. Hanım bankaya para çekmeye gidiyor, bankamatik kartı yutuyor. Bankaya kartını almaya gidiyor, orada 'Siz ölüsünüz, bu nedenle bankamatik kartı aldı.' diyorlar. Sonrasında Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne gittim, onlar Yeşilyurt'taki nüfusa gönderdi, onlar da 'Bu adli vaka, bizim yapacağımız bir şey yok.' dedi. Sonrasında yeniden kaymakamlığa gittim, bana 'Şikayet et.' dediler. Savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum, bu işten kim sorumluysa cezasını alsın. Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. Onlar da konunun araştırılacağını söylediler. Eşim ölü görünüyor, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

#Naime Göğebakan
#Kahramanmaraş
#Erdal Göğebakan
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