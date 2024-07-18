Depremden sonra yeniden tuval başında

6 Şubat depreminde tüm eserlerini kaybeden ressam Sait Işık, yeniden tuval karşısına geçti. Büyükçekmece Belediyesine 9 yıl sanat danışmanlığı yapan ve dünyanın en uzun açık alan resim sergisi ve üç boyutlu gezinti yolu resmiyle belediyenin Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesine katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Sait Işık, emekli olup Kahramanmaraş’a yerleşmişti. Depreme Onikişubat ilçesinde yakalanan 62 yaşındaki ressamın, yıllarca emek verdiği birçok değerli eseri enkaz altında kaldı. Işık, enkaz altındaki eserlerini tekrar yapmak ve yeni eserler üretmek için fırça ve paletiyle tuvalin başına geçti.