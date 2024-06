Derdin varsa yazarsın

Bu hafta şair Mehmet Can Doğan misafirim. Şöyle demiş Kayıp Kayıt’ın 21. sayısındaki yazısında: Bana göre çevredeki dergilerin asıl işlevi, merkeze yeni adlar getirmesi, taşımasıdır. Edebiyat coğrafyasının nehir ve ırmakları durumundaki dergilerin denizle buluşması veya deltalar oluşturmasıdır. Belirlediğim tersine akışın taşkınlara yol açtığı kanısındayım. Bir edebiyat afeti meydana gelmiş ve bu afet, başka gelişmelerle birlikte, günümüzde edebiyat dergilerinin işlevsizleşmesine yol açan etkenlerden biri olmuştur.

Klasik kapaklarıyla zihnimizde yer edinen Kayıp Kayıt, Mayıs-Haziran sayısıyla okuruna merhaba dedi. Mehmet S. Fidancı yönetimindeki derginin arka kapağını Selçuk Azmanoğlu fotoğrafı süslüyor. Fotoğrafa ‘düşünen adam’ ismini verdim. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1939’da Oluş dergisinde yayımlanmış yazısına yer verilen takdim metninde, “Kayıp Kayıt dergisi de dünün bilgisi ve bilinci ile yarına kalacak şeyler söylemenin derdini taşıyor” deniliyor. Cevdet Karal’ın şiiriyle giriş yaptığım bu sayıda 19 şairden 26 şiir var. Çoğu belli bir seviyenin üzerindeki şiirlerden Mehmet Can Doğan’ın Mecaz’ını alıntılayarak devam edeyim: Her şair dile aşılanır / kimi dönüşlü kimi edilgen / dil seçer dalını budağını / meyve vermez hemen. Bu sayıda yedi yazardan sekiz hikâye görüyoruz. Dergiler üzerine yaptığı çalışmalarla da tanıdığımız Mehmet Can Doğan satır satır okuduğum bir yazı kaleme almış. Metninin başlığını yazıma da başlık yaptım. Mustafa Kurt hoca, ‘yazma arzusu’nu arttıran çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Aycı, kayıp isimleri aramayı sürdürüyor. Kayıp Kayıt’ın denemecileri Aliye Uslu Üstten, Erkan Kara ve Köksal Geçer. İsa Koyuncu’nun eleştiri-değerlendirme yazısı iki kitabı mercek altına alıyor. Bunlar, Güzide Ertürk’ün Gül Ormanı (Ketebe) ve Esra Kılıç Türedi’nin Kırık Kalemler Dükkanı (Hece). Kırk sayfalık Edebiyat- Kültür-Sanat dergisine, kayipkayitdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.