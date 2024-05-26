Dergilik: Birkaç hikaye anlat

Değinmeler

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilk sayısı yayımlanan Pınarbaşı dergisinden bir duyuru var. Fatih Çetin imzalı duyuru şöyle: Pınarbaşı Kültür-Sanat- Edebiyat Dergisi, Elbistan’ımızın, ... şiirin, ... edebiyatın ve zengin kültürün ... buluşma noktasıdır. Dergimiz, ... kelimelerin ... derinliklerinde gezinmeyi sevenler için bir davettir. İçeriğimizde, köklerimizi, kimliğimizi ve insanlığın ortak mirasını keşfetmenin heyecanını yaşayacaksınız. ... Dergiye ulaşmak için: https://elbistan. meb.gov.tr/pinarbasi/index. html E posta: pinarbasidergisi@ gmail.com

Birkaç hikâye anlat

Tablo gibi kapaklarıyla bilinen Post Öykü, 58 sayıya ulaştı. Kapaktaki çalışma Minal H imzalı. Aykut Ertuğrul’un yönettiği dergiyle ilgili yazımın başlığını Güray Süngü’den devşirdim. Şöyle diyor Bartu Çay’ın sorusuna cevaben: ... birkaç güzel hikâye anlatmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. ‘Hoş’ bir konuşma olmuş; yolu edebiyata uğrayan herkesin okuması gerek! Güzel bir bölüm var iki sayfalık: Öykücünün Gündemi. Gündemin peşinden hikâyeler geliyor. Aleyna Uçar, Tugay Özdemir, Sefa Fırat, Nevra Gözde, Elif Canıbek Kesikoğlu, Fatih Külahçı ve Mahmud Yavuz hikâyeciler. Eleştiri yazılarına Hermann Broch imzalı çeviri metinle başlıyoruz. Bölümün diğer kalemleri, Cemal Şakar, Necip Tosun ve M. Fatih Kutlubay. Son yazı Selma Aksoy Türköz’ün çevirisi. Wittgenstein Savaşta-İlk Dönem Ahlakı ve Günlüğünden İki Alıntı. Samed Karataş, Yoğken’in hikâyesini anlatmış. İmgeler Sûretler’de Ali Yağan var. Mustafa Aplay’ın yazısının başlığı Hayat Pastanesi Portreleri. Post Kitap’ın kadrosu kalabalık. İlk metin Merve Uygun’dan. Uygun’la Hacer Selçuk tarafından ayrıca bir konuşma yapılmış. Çevirmen Adem Beyaz ve editör Sevengül Sönmez soruları cevaplamış. Çapraz Okumalar’da konu Hulki Aktunç’un Bir Yer Göstericinin Hayatı isimli eseri. Burak Demirtaş Çeşitlemeler’de Frédéric Chopin’in Nocturne’leri Üzerine bir yazı kaleme almış. Post Kitap’ın diğer yazarları, Şeyma Samur, Betül Sezgin, Beyza Yıldız, İrem Şimşek ve Ali Yağan. Kısa tanıtımlarda paranteze alınmış altı isim görülüyor. Bunlar, Arif Semih Sulubulut, İrem Şimşek, Nevra Gözde, Sefa Fırat, Aleyna Uçar ve Ayşe Bulut. İki aylık öykü dergisine, postoyku@gmail.com e posta adresinden veya 0 212 467 67 17 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Post Öykü'den:

Yazan insan çok konuşursa yazmayı unutur. Unutmaz mı? Yazan insan çok gezerse yazmayı unutur. Yazan insan çok gülerse yazmayı unutur. Yazan insan çok yaşarsa yazmayı unutur. Bunlar mecaz tabii. Yazan insan, yazmanın dışındaki herhangi bir şeyi yazmaktan daha fazla önem ve daha zaman vererek yaparsa yazmayı unutur.

Güray Süngü

İntihal mi, Esinlenme mi?

Bursa'da yayımlanan Şiraze 23. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Yönetmenliğini Kudret Ayşe Yılmaz'ın yaptığı 96 sayfalık derginin bu sayıdaki dosya konusu intihal. Yılmaz’la M. Sedat Sert’in hazırladığı Bitmeyen Tartışma: İntihal mi, Esinlenme mi? başlıklı dosyaya Hakkı Özdemir’in metniyle giriş yapıyoruz. Özdemir’i, hepsi kendi alanlarında öne çıkan Cafer Vayni, Kemal Sayar, Emel Kefeli, Musa Kazım Arıcan, Süleyman Eroğlu, Turgay Anar, Fethi Gedikli, Celâl Fedai, Recai Özcan, Hakan Bıçakcı, Mahmut Çetin ve Y. Hakan Erdem gibi isimler takip ediyor. Sefer Gültekin’in tasarladığı kapakta Cin Ali’yi andıran çizim enfes. Şiraze’de ilk yazı Necmettin Turinay’dan ve tabii ‘intihal’den de bahsediyor. Ömer Lekesiz ‘ Defternâme’yi konu almış. Kim Ne Okuyor’un konuğu Mehmet Kurtoğlu. Yakup Öztürk’ün yazı konusu bir Beşir Ayvazoğlu kitabı: Çiçek Hanım’ın Rüyaları. Müge İplikçi, yazarlıkla ilgili soruları cevaplamış. Kısa ve net! Kudret Ayşe Yılmaz’ın Pusula’sı Cahit Sıtkı’yı gösteriyor. Ali Ayçil’in yazı başlığı ilgi çekici: Müellifler ve Müstensihler. Bir Eser Bir Yazar’ın misafiri Osman Çeviksoy. Ali Sali, Ahmet Çiğdem’in geçen yıl yayımlattığı Sadakat Güzergâhı’nı incelemiş. Adını ve eserlerini andıklarım dışında 12 yazarın daha katkı sağladığı dergiye, ‘okuryazar’ M. Sedat Sert’in Edebi Vefa: İhtifaller başlıklı metniyle noktayı koyuyoruz. 96 sayfalık iki aylık kitap kültürü dergisine, irtibat@sirazedergisi.com e posta adresinden veya 0 542 726 71 89 no'lu telefonlardan ulaşılabilir.

Küresel Köyde Akrabalık

Nihayet dergisi okuruyla buluştu. 113. sayısı yayımlanan ve yönetmenliğini Ahmet Murat Özel'in yaptığı dergi, dosya konusu olarak Küresel Köyde Akrabalık'ı belirlemiş. Ahmet Murat, girişte konuyu çeşitli boyutlarıyla ele alarak değişen akrabalık ilişkilerini masaya yatırdıklarını belirtiyor. Dosyanın ilk yazısında Mehmet Ali Akyurt imzası var. Ahmet Murat, dinî ve kültürel miras içinde akrabalığın önemine dikkat çeken bir yazı kaleme almış. Ömer Yalçınova, Merve Akbaş, Aleyna Ayan ve Kübra Kuruali de çalışmalarıyla dosyaya katkı sağlayan diğer isimler. Ayrıca Ayten Şatıroğlu’yla bir konuşma yapılmış. Şatıroğlu’yla Aleyna Ayan konuşmuş. Derginin Kayıtlar bölümü Halil Solak’ın, arşiv kayıtlarına dikkat çeken bir metniyle açılıyor. Kayıtlar’ın söyleşi konuğu Cezayirli Yazid Kheloufi. Sanatçıyla Eren Yeşilyurt konuşmuş. Hayat Memat bölümüneyse bir Elvide Demirkol çevirisiyle adım atıyoruz. John Berger’den Ramallah’ta Bir An. Cihan Aktaş yazılarını sürdürüyor. Necati Tonga, Kültür Atlası’nda, Asaf Halet Çelebi’nin Unutulmuş Mülakatları’nı okura aktarıyor. Türkiye’den sekiz dünyadan da üç kitabın kısaca tanıtıldığı yazılarla sonlanan Nihayet’e altı isim daha destek vermiş. 128 sayfalık dergiye, iletisim@nihayet.com e posta adresinden veya 0 212 467 65 07 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Ahmet Murat

4 SORU: AHMET MURAT

1- Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Tam bir dergiciyim diyebilirim. Daha çocuk yaşlardan itibaren hep dergilerin peşinde oldum. Bugün de bir derginin yayın yönetmeniyim.

2- Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Aylık olarak sayısı on civarında matbu dergiyi takip etmeye çalışıyorum. Takip ettiğim dergiler arasında matbu olmayanların sayısı giderek artıyor.

3- En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Nihayet dergisini çıkartıyoruz, esas emeğimi bu dergiye veriyorum. En son olarak bir yazım da dergimizde çıktı.

4- Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Dergiciliğe sadece bir okur olarak değil, mesleki olarak da yaklaştığım için her şey dikkatimi çekiyor. En son, Post Öykü’deki Güray Süngü söyleşisini okudum, severek, imrenerek.



