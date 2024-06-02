Peygamberimizin farklı yönlerini çocuklara anlattık

Şimdiye kadar Peygamberimizin (sav) hayatıyla ilgili pek çok kitap yazıldı ancak “Sevgi Güneşim Peygamberim” çocuklar için bir şemail olmasıyla benzer çalışmalardan farklı. Bu kitapta çocuklar yaşadığı olaylar üzerinden Peygamberini tanıyor ama daha önemlisi O’nun fiziki ve manevi özelliklerini en iyi şekilde kavramış oluyorlar. Nurdan Damla’nın geçtiğimiz günlerde Damla Yayınevi etiketiyle okurlarıyla buluşan “Sevgi Güneşim Peygamberim” kitabında dünyanın dört bir yanından, farklı ülkelerden çocuklar Efendimizin (sav) kendi iç dünyalarında ifade ettiği anlamı spot cümlelerle dile getiriyorlar. Kitapla çocuklar bir yandan Efendimizin fiziki ve manevi özelliklerini öğrenirken bir yandan da mübarek hayatına dair pek çok anı okuyacak. Sevgili Peygamberimizin (sav) boyu, huyu, saçı nasıldı? Göz rengi neydi? Nasıl konuşur, nasıl yürürdü? Acaba nasıl kokardı? Çocukken ve gençken neler yaşadı? Hiç şaka yapar mıydı? Hiç öfkelenir miydi? Acaba en sevdiği yemek neydi? Bu ve pek çok sorunun cevabı “Sevgi Güneşim Peygamberim” kitabında. Nurdan Damla ile konuştuk.

Peygamberimizin (sav) hayatını anlatan birçok çocuk kitabı var. Bu kitabı diğerlerinden ayıran özellik nedir?

Peygamberimiz bize en büyük rehberdir. Bunu çocuklarımıza hissettirmek istedim. Peygamberimizle (sav) ilgili ben de birçok kitap yazdım. Ancak bu kitabı şimdiye kadar yazılan aynı minvaldeki kitaplardan ayıran özellik bir şemail çalışması olması. Bu bir çocuk siyer kitabından çok Efendimizi (sav) farklı yönleriyle tarif etme şeklidir. Onun hayata karşı duruşunu, anlayışını, olaylara bakışını, kısacası yaşantısını, huyunu, ahlakını, dış görünüşünü, boyunu, gülüşünü, ağlayışını, konuşmasını kaynaklardan tarayarak çocuklara en sevimli şekliyle anlatmaya çalıştık. Bu çalışma diğerlerinden farklı olarak çocuk dünyasına Efendimizden (sav) yeni renkler ve ahenkler katarak ona hayatı sevdirme projesidir.

Peygamberini seven nesillerin yetişmesi için yazılmış bir kitap

Peygamber sevgisi ile çocuklar arasında güçlü bir bağın oluşması konusunda sizce bu kitap okuyucusu ile arasında nasıl bir bağ kurar?

Peygamber (sav) sevgisi ile çocuklar arasında güçlü bir bağın oluşması en büyük hedefimdi. Sevgi Güneşim Peygamberim; okuyarak, tanıyarak, özümseyerek Peygamberini (sav) seven nesillerin yetişmesi için yazılmış bir kitap. Onlara en yalın hâliyle Peygamberlerini (sav) anlatmak istedim. Küçük yürekleri peygamberleriyle sevginin sıcaklığı ve aydınlığında buluşturmak için bir köprü görevi görmesini isterim. Gitgide tükenip yok olan insani değerlerimizi güçlü bir profille ele almaktı asıl gayem. Efendimizin (sav) şahsında tanıdığımız en insani, en ince, en nahif yanlarımızı keşfedip hayata karşı ona göre duruş sergilemek hepimizin gayesi olmalı. İyi ki onun ümmetiyiz ve iyi ki onu tarif etmek gibi yüce bir göreve talip olmuşuz. Çok eller ve çok yüreklerle Efendimiz’i (sav) gelecek nesillere anlatabilmek hepimizin hayat gayesi olmalı. Bu bizim gelecek nesillere addedeceğimiz bir görev olmalıdır.

Farklı ülkelerden çocuklar Efendimizin (sav) kendi iç dünyalarında ifade ettiği anlamları anlatıyor. Türkiye’den Arabistan’a, Mısır’dan İspanya’ya... Bu şekilde kurgulamanızın özel bir sebebi var mıdır?

Çünkü Efendimiz (sav) tüm dünya çocuklarının peygamberi. Sevginin ve Efendimiz’in (sav) hayatının evrenselliğini vurgulamak için böyle bir kurgu düşünüldü. Tüm dünya çocuklarının kalbinde Peygamber sevgisi vardı ve her çocuk bunu kendi yansımalarıyla hissediyor ve ifade ediyordu. Peygamberimiz (sav) tüm çocukları severdi, çocuklar da Peygamberimiz’i (sav) seviyor. Çünkü sevgi tıpkı bir güneş gibi doğduğu tüm kalpleri ısıtır. Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun gözünde aynı safiyeti ve sevgi ışığını yakalamak mümkündür. Kalpler hep onu anmakla, onun sevisiyle şifalanmaktadır. Bu bağlamda Peygamber sevgisi tüm kalpleri ısıtan bir mutluluk iksiri gibidir...



