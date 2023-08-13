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Hayat

Derede altın avı: Haftada 13 gram çıkıyor

Zonguldak'ta Alaplı ve Yığılca arasındaki derelerde çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu, hobi olarak iki yıldır bu işi yaptığını ifade etti. Haftada 13 gram çıkardığını belirten Uslu, "Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin" diye konuştu.

14:56 . 13/08/2023 Pazar
IHA
Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden Uslu, dere yataklarında altın aramak için pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.

Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden Uslu, dere yataklarında altın aramak için pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.

Vatandaşlar farklı hobileriyle şaşırtıyor. Zonguldak’ta Alaplı Yığılca arasındaki derelerde bir vatandaşın ise 2 yıldır uğraştığı hobisi gündeme geldi. Çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu, bunun maliyetli bir hobi olmadığını ifade etti.

"Avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum"

Altın tozu aramaya geldiğini söyleyen İsmail Uslu, şu ifadeleri kullandı: Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum. Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim. Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin.

Altın aramak maliyetli değil

Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu, dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.

Haftalık 10-13 gram altın çıkardılar

İsmail Uslu, bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın araması yapanların, kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.



#Zonguldak
#İsmail Uslu
#Alaplı
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