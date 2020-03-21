Dergah 30 yaşında: Okurlarına hoş bir sürpriz yaptı

Mart 2020 sayısında okura bir başka sürprizi ise İsmet Özel’in bugüne kadar hiç yayınlanmamış Nurettin Topçu üzerine bir yazısını yayımlamaları oldu.Yazı için bir giriş yazısı kaleme alan İsmail Kara, İsmet Özel’in Aralık 1998’de düzenlenen “Bir İsyan Ahlâkçısı Nurettin Topçu” sempozyumu için hazırladığı konuşmanın metni olduğunu o gün sempozyuma katılan Özel’in gözlüklerini evde unuttuğu için metni okuyamadığı için kısa bir konuşma yaptığını dile getiriyor.

30 YIL ANISINA BİR YAZI

Derginin bu sayısında ayrıca Ali Ayçil, Dergâh’ın 30. yaşı vesilesiyle “Edebiyatın Vazifesi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.Fatma Barbarosoğlu, gaz lambalarını görmüş kuşakların bigâne kalamayacağı bir fotoğrafa notlar düştü.İnci Enginün, Çankırı ve Kastamonu üzerine bir gezi yazısı var.Zeynep Arkan, Cevdet Karal’ın son şiir kitabı ‘Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri’ni tanıttı.Mustafa Özel, Türklerin ‘medeniyet’le imtihanını irdeledi.Bu sayının ‘Orta Sayfa’ söyleşisi ise şair Taner Sarıtaş ile yapılmış. Münire Daniş ise yönetmen Murat Pay’ın ‘Dilsiz’ filmini eleştiriyor. Ayrıca Kübra Nur Duran, H. Enes Gündüz, Eyüp Kurt, A. Eslem Canefendiç, B.Tayyip Yaslıca, Şenol Korkut, Sinan Altındağ ve Emre Ceylan, Aysun Ellidokuzoğlu, Betül Zenciroğlu, Ramazan Ekici ve Merve Kambur ise bu sayının şair ve hikayecileri.