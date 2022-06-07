Hayat Dergi fuarında dijitalleşme var
KÜLTÜR SANAT

Dergi fuarında dijitalleşme var

Haziran ayına damgasını vuran heyecanlardan biri de dergi fuarı. Türkiye Dergiler Birliği Uluslararası 11. Dergi Fuarı, 8-12 Haziran tarihlerinde açılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dergi fuarında dijitalleşme var
Türkiye Dergiler Birliği Uluslararası 11. Dergi Fuarı

Haziran ayına damgasını vuran heyecanlardan biri de dergi fuarı. Türkiye Dergiler Birliği Uluslararası 11. Dergi Fuarı, 8-12 Haziran tarihlerinde açılıyor. Geleneksel yeri olan Sirkeci Gar’ında düzenlenen fuar, bu yıl da başta Balkanlar olmak üzere, Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika’dan 350 yayıncı ve yazar ile birlikte dergicilerin katılımıyla gerçekleşecek. “Dijital Dönüşüm” temasıyla yayın dünyasının dijitalleşme süreçlerine dair fikir alışverişinde bulunulacak fuar, 8 Haziran Çarşamba günü saat: 14:00’te açılacak. Okur-yazar buluşmaları ve stantlardaki etkinliklerle devam edecek olan fuarda, 11 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da 2020-2021 “Dergi Ödülleri”nin verileceği tören de yapılacak.

Dergiler heyecanını kaybetmedi
HAYAT
Dergiler heyecanını kaybetmedi
Sel baskınına dikkat

Sel baskınına dikkat

Meteoroloji üç bölgeyi uyardı.
Appledan yeni zam kararı

Apple'dan yeni zam kararı

Etkinlik sonrası tüm ürünlerin fiyatı arttı.
Meksika Devlet Başkanı ABDnin Amerika Zirvesine katılmayacak: Kimse dışlanmamalıydı

​Bakan Bilgin 'Dosya önümüzde' diyerek açıkladı.

Arda Turan'a <br>iki teklif var

Arda Turan'a
iki teklif var

G.Saray ​Kaptanı Arda Turan karar aşamasında.

Maçlarını izletiyor

Maçlarını izletiyor

​İstediği futbolcu için milli maça scout gönderdi.

​Bakan Bilgin: Temmuz ve aralıkta yeni müjdelerimiz olacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını açıkladı.
'C Ligi'ndeysek hak etmişizdir'

'C Ligi'ndeysek hak etmişizdir'

Teknik direktör ​Stefan Kuntz'tan dikkat çeken milli takım eleştirisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm memurlara müjde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.