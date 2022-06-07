Dergi fuarında dijitalleşme var

Haziran ayına damgasını vuran heyecanlardan biri de dergi fuarı. Türkiye Dergiler Birliği Uluslararası 11. Dergi Fuarı, 8-12 Haziran tarihlerinde açılıyor. Geleneksel yeri olan Sirkeci Gar’ında düzenlenen fuar, bu yıl da başta Balkanlar olmak üzere, Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika’dan 350 yayıncı ve yazar ile birlikte dergicilerin katılımıyla gerçekleşecek. “Dijital Dönüşüm” temasıyla yayın dünyasının dijitalleşme süreçlerine dair fikir alışverişinde bulunulacak fuar, 8 Haziran Çarşamba günü saat: 14:00’te açılacak. Okur-yazar buluşmaları ve stantlardaki etkinliklerle devam edecek olan fuarda, 11 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da 2020-2021 “Dergi Ödülleri”nin verileceği tören de yapılacak.