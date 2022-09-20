Dergicilik okulu başlıyor

Esenler Belediyesi, merhum eğitimci-yazar Asım Gültekin’in adını taşıyan ‘Dergicilik Okulu’nun üçüncüsüne ev sahipliği yapıyor. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin dergicilik hayalini gerçeğe dönüştürecek programda mülakatlar 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak. Dergiciliğe dair bilinmeyenlere ışık tutacak program, 8 ay sürecek. Gençlere yazı yazma hakkında temel beceri kazandırmayı ve yazmaya yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen okula başvurular kultursanat@esenler.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.