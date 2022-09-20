Hayat Dergicilik okulu başlıyor
KÜLTÜR SANAT

Dergicilik okulu başlıyor

Esenler Belediyesi, merhum eğitimci-yazar Asım Gültekin’in adını taşıyan ‘Dergicilik Okulu’nun üçüncüsüne ev sahipliği yapıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dergicilik okulu başlıyor
Dergicilik Okulu

Esenler Belediyesi, merhum eğitimci-yazar Asım Gültekin’in adını taşıyan ‘Dergicilik Okulu’nun üçüncüsüne ev sahipliği yapıyor. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin dergicilik hayalini gerçeğe dönüştürecek programda mülakatlar 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak. Dergiciliğe dair bilinmeyenlere ışık tutacak program, 8 ay sürecek. Gençlere yazı yazma hakkında temel beceri kazandırmayı ve yazmaya yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen okula başvurular kultursanat@esenler.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Asım Gültekin dergi okulunda
HAYAT
Asım Gültekin dergi okulunda
Günde 100 ton toplanıyor

Günde 100 ton toplanıyor

​Dalında satılıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Cevabı utandıracak cinsten

Cevabı utandıracak cinsten

​Berna Laçin'den 'Kızın eve LGBT'li ile gelse' sorusuna rezalet yanıt.
11 günlük tören sona erdi: Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapelinde defnedildi

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

Erzurum'da ilk gün nefesleri kesti

​Cumhurbaşkanı BM Eğitim Zirvesi'nde Türkiye'nin örnek adımlarını bir bir anlattı.

​Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.