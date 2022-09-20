Dergicilik okulu başlıyor

Gündem

Yedikule Hisarı’nda doyasıya eğlence

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da katıldığı Yedikule Hisarı Avlu Etkinliği programı ile hem Fatihli çocuklar hem de yetişkinlikler keyifli vakit geçirdiler.