Dergilik: Okuma kültürü

Bûtimar dergisinin 25. sayısı okuruyla buluştu. Yeni sayısıyla 16. Dergi Günleri’nde karşılaştığım dergiyi Şeyma Subaşı çıkarıyor. Subaşı aynı zamanda derginin editörü. Üsküdar’da yayına hazırlanan 84 sayfalık Bûtimar’ı Melike Demir yönetiyor. Derginin son sayısının dosyası Kütüphaneler ve Okuma Kültürü başlığını taşıyor. Canan Olpak Koç, Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Rabia Selcen Albayrak, Selahattin Öztürk, Selçuk Aydın, Tugay Kaban ve Zeynep Ersöz 20 sayfa ayrılan dosyaya yazılarıyla katkı sağlayan yazarlar. Ayrıca dosya dahilinde Arjantinli yazar Alberto Manguel’le bir söyleşi yapılmış. Subaşı’nın sorularını cevaplayan yazar, “Ahmet Hamdi Tanpınar, … geleceğe yönelik yeni bir Türkiye’ye inanıyor” diyor. Bu sayıda iki konuşma daha var. İlki Nazif Tunç’la diğeri de İlk kitabı Ben Meydana Koşarken, Şule’den yayınlanan Ceyda Akcan’la yapılmış. İki söyleşide de Subaşı imzası var. Butimar’ın şairleri, Ahmet Egemen Baş, Arif Torun, Aziz Erdem, Azra Ersoy, Saltuk Buğra Bıçak, Gizem Cevher ve Muhammet Emin Uzun. Hikâyecilerse Fatma Işıldar, Seçil Çırıkka ve Sümeyye Beyazçelik. Yıldız Ramazanoğlu, Hikâyemin Hikâyesi’nde Dantel Böceklerine Rağmen başlıklı hikâyesinden bahsediyor. Mustafa Uçurum’sa Şiirlerin Hikâyesi’nde, Boyumu Aşan Ömür adlı çalışmasını anlatmış. Şiirin zamanıdır. Ahmet Egemen Baş’tan: gözlerin; derin bir kuyudan çekilen su gibi / yavaşça sızıyor ruhumun çatlaklarına. Bende samimi bir intiba uyandıran dergiye, butimardergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Değinmeler...

Bu hafta misafirim Erciş Sosyal Bilimler Lisesi yayını Doğu Ekspresi gazetesi. Cihat Albayrak’ın yönettiği gazetenin 9 Ekim 2025 tarihli Aile Yılı özel sayısını satır satır okudum. Fotoğraf ve çizimlerle desteklenen 12 sayfalık ‘özel’ gazetenin manşet haberi 50 Bin Genç Huzurevine Kapatıldı! başlıklı. Bir başka haber, hükümetin düzenlediği ‘Her Köye Bir Aile Kampanyası’nı konu alıyor. Haberlerden birkaçını buraya alayım: Mars’ta İlk Aile Çay Bahçesi Açıldı, Ay’a Pikniğe Giden Aileye Asteroid Çarptı, Türkiye’nin İlk Berkecan’ı 50 Yaşında! ve Çocuklu Ailelere Vatandaşlık Veren Ülke Sayısı Artıyor. Gelecek sayısında şiire de yer vereceğini umduğum Doğu Ekspresi için 0506 355 97 19 numaralı telefonla irtibat sağlanabilir.

Emeğinize sağlık, gençler!

ÜSKÜP'TEN TÜRKİYE’YE KÖPRÜ

Köprü, 23 yıldan bu yana Makedonya’da yayınlanan bir dergi. Ülkedeki Türkçe yayımlanan tek kültür sanat ve edebiyat dergisi olan Köprü’yü, Köprü Derneği adına Divan Yayıncılık çıkarıyor. Leyla Şerif Emin’in yönetimindeki üç aylık derginin editörlüğünü de Mehmed Arif yapıyor. Beş kişilik yayın kurulu bulunan ve Üsküp’te hazırlanan dergiye kopruedebiyat@gmail.com e posta adresinden ulaşmak mümkün. Amaçları arasında Makedonya’da edebiyatla uğaşan Türk gençlerine, edebî metinlerini yayımlayacakları bir zemin hazırlamak da olan derginin, bölgedeki birçok edebiyatçı, şair, denemeci ve hikâyeciye ilk eserlerini yayımlama imkânı sağladığı bilinmektedir. Önceki hafta Rami Kütüphanesi'nde yapılan 16. Dergi Günleri’nde Yahya Kemal sayısıyla (sayı: 74, 2019) karşılaştığım 48 sayfalık dergide çıkan yazılarda Türk kültürünün yoğun bir şekilde işlendiği görülmektedir. Üsküp’ten Türkiye’ye/gönülden gönüle Köprü kuran ve uzağı yakın etmek için çabalayan kardeşlerimize selâm olsun!

Aile ve edebiyat

Başlığı aynı zamanda 4. sayısı yayınlanan Kehribar’ın dosya başlığı. Üç ayda bir çıkan ve Yakutiye’de (Erzurum) yayına hazırlanan 96 sayfalık derginin sahibi Mehmet Gözütok. Abdulnasir Kımışoğlu’nun yönettiği Kehribar’ın altı kişilik yayın kurulu dört kişilik de sosyal medya ekibi var. Dergi, Ziya Kibar imzalı siyah beyaz fotoğrafla açılıyor. Kapakta da bu fotoğraf kullanılmış. Kehribar’ın dosya başlığı Edebiyatta Aile. 12 ismin katkı sağladığı dosyanın ilk yazısı İsmail Bingöl’den: Bu Adam Benim Babam. Son metinse Ali Coşkun Hirik imzalı: Mum Yanığı Zamanlara “Baba.” İlginç bir konuşmayı sayfalarına taşımış dergi. Erzurumlu kitapçı ve sahaf Muammer Çelik misafir edilmiş. Konuşmasında, “Her eve bir kitap düşerse emin olalım bir mutluluk düşüyor” diyor Çelik. Bu sayının şairleri, Kübra Genç, Cumali Ünaldı Hasannebioğlu, Bekir Oğuzbaşaran, Müştehir Karakaya, Bestami Yazgan, Yusuf Kotan, Furkan Selçuk Soylu, Nilüfer Z. Aktaş, Olgun Albayrak, M. Nihat Malkoç, Muharrem Öztürk ve Ahmet Dönmez. Hikâyecilerse Kaç Lira Bir Döner başlıklı çalışmasıyla Alparslan Aydın, Hayri “Bir Sessizliğin Hikâyesi”yle Fatih Kutlu ve Ruhuma Parfüm’le Lamia Mizaç. Şaban Abak ve eski dost M. Hanefi İspirli’yi dergide görmek sürpriz oldu. Muharrem Öztürk şiiriyle bitireyim: Feleğin ettiği cefa yetmezmiş gibi / Gelip Yüreğime hançer sokar gözlerin. Şehir ve edebiyat dergisine, kehribardergisi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Köşeye çekilmek mümkün mü?

Sorusunu Papatya’nın 18. sayısındaki Sinan Ayhan imzalı giriş yazısını okuduktan sonra sordum kendime. Bilecik’te yayına hazırlanan dergiyi Aykutalp Balkan çıkarıyor. Yönetmenliğini de aynı ismin yürüttüğü 44 sayfalık Papatya’nın bir de hediyesi var: Devir Fanzin. Yaklaşık 25 yazara yer veren Devir, küçük boy ve 38 sayfa. Papatya’da iki söyleşi var. İlki Bilecik Kent Konseyi’yle kent belleği üzerine yapılmış. İkincisinde Nacişko misafir edilip Alakarga’dan bu yıl çıkan Karşılaşma kitabı üzerine konuşulmuş. Sorular Yağmur Yaşar’dan. Bu sayının şairleri Atilla Akıncı, Beyza Akgün, Burcu Kocamaz Taşpınar, Canan Örs, Ceylan Ece, Ezgi Nergiz, Hakim Günerigök, Halis Tamkoç, Mehmet İzzet Gülenler, Muhammed Ali Delipalta, Sinan Ayhan, Eyüp Erhun Köse, Mihriban Cesur, İrem Tuncay, Lina Yalınçay ve Resul Yücesoy. Aykutalp Balkan, İlkay Coşkun’u yazmış. Mertali Mermer Otlukbeli Savaşını konu alan bir yazıyla dergide. Şifanur Özçelik Şirin, Bursa’dan ufarak öyküler derlemiş. Bu kez öyküyle bitireyim. Esra Ateş’in Ölüm Doğum’u: Beyaz gelinliği içinde, fırtınada savrulmuş bir kiraz çiçeğiydi bedeni. Edebiyat, fikir ve kültür dergisine papatyadergisi.iletisim@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.







