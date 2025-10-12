7’den 77’ye herkes aile festivaline

Ailece en son ne zaman bir festivale katıldınız? Herkesin çok eğlendiği böyle bir festivale gitmek ister misiniz peki? Öyleyse buyurun!

Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde başlayan AileFest geçtiğimiz Cuma günü Yedikule Hisarı’nda başladı ve bugün akşama kadar devam edecek. Saat 11.00’den 22.00’ye kadar kesintisiz süren etkinlikler, yalnızca bir festival olmanın ötesine geçerek toplumsal birlikteliğin vurgulandığı bir buluşmaya dönüşüyor.





Her yaşı ağırlayan bir festival

AileFest’in geniş programında her yaştan ziyaretçi için farklı başlıklar yer alıyor. Dinletiler, söyleşiler, konserler, gösteriler, oyunlar, atölyeler, film gösterimleri, yarışmalar, kitabevi bölümü, imza günleri ve alışveriş alanları festivalin çeşitli temalarını oluşturuyor. Özellikle aile bireylerinin birlikte katılabileceği etkinlikler festivalin ruhunu güçlendiren unsurlar arasında öne çıkıyor.

Festivalin kültürel yönü ise önemli isimlerle daha da pekişiyor. Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu ve Hatice Kübra Tongar gibi yazar, akademisyen ve sanatçılar hem imza günlerinde hem de söyleşilerde yer aldı ve almaya devam ediyor. Bu buluşmalar, aile, toplum ve kültür üzerine yapılacak sohbetlerle festivali entelektüel açıdan da zenginleştirildi.





Rafatan Tayfa da festivalde

Festivalin en renkli bölümlerinden biri çocuklara ayrılan etkinlikler oluyor. TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa ve Grup Rafadan konser ve sahne gösterileriyle minik ziyaretçileri karşılıyor. Ayrıca oyun alanları, atölyeler ve yarışmalarla çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı buluyor. “Aileler Yarışıyor” bölümü ise ebeveynler ve çocukları aynı sahnede buluşturarak birlikte vakit geçirmenin eğlenceli yönünü öne çıkarıyor.

AileFest’in sinema programında da özenle seçilmiş bir yapım bulunuyor: Kod Adı Kırlangıç: 500 Yıllık Sır Geri Dönüyor. Bu film, ailelerin birlikte izleyebileceği içerikleriyle hem eğlendirici hem de düşündürücü anlar sunuyor.





Tatlar da festivale renk katıyor

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra festival alanında kurulacak gastronomi ve alışveriş stantları da büyük ilgi görmesi beklenen bölümlerden biri. Festival lezzetleri ziyaretçilere farklı tatlar sunarken, alışveriş alanları el emeği ürünler ve hediyeliklerle ailelere keyifli bir gün yaşatıyor.

Festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri ise girişlerin ücretsiz olması. Katılımcılar etkinliklere ailefest.com adresi üzerinden dijital davetiye edinerek katılabilecek. Böylece herkesin kolayca ulaşabileceği bir düzen sağlanmış olacak.











