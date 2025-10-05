İDSO 80. yaşını kutluyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) yeni sezonda 80. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. İDSO’nun hikâyesi 19. yüzyılda İstanbul’da kurulan Musika-yi Humayun Orkestrası’na kadar uzanıyor. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bu orkestranın Ankara’ya taşınmasının ardından Cemal Reşit Rey tarafından kurulan İstanbul Şehir Orkestrası ile yeniden hayat bulan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bugün 80. yaşına girmenin haklı gururunu yaşıyor. Bu yıl yurt içi ve yurt dışında verilecek konserlerde dünyaca ünlü Beethoven, Brahms, Ravel, Debussy ve Tchaikovsky gibi isimlerin eserleri yanında Türk ses sanatçılarının ve bestecilerinin de eserleri seyirciyle buluşacak. İDSO, 2025-26 sezonunda dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıların yanında farklı kuşakları da sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. Ayrıca konserler sadece ülkemizde değil yurt dışında da verilecek.

10 Ekim’de sezon açılıyor

10 Ekim Cuma akşamı İDSO’nun Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de açılış konseri olacak. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinde orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetirken, konserin solisti dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, açılış konserinin, sanatın birleştirici gücüne ve dönüştürücü etkisine bir kez daha şahit olunacak bir gece olacağını vurguladı. Belviranlı, “İstanbul Devlet Senfoni Orkestramızın 80’inci yılı, bizler için yalnızca bir sanat sezonu değil; geçmişimize saygı, bugünümüze sahip çıkış ve geleceğe umut dolu bir selam” yorumunu yaptı. Geçtiğimiz yıl konserlerin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Belviranlı, seyirciden aynı ilgi ve desteği bu yıl da beklediklerini sözlerine ekledi.

Türk besteciler de sahnede yer alıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, bu sezon boyunca dünyaca ünlü klasik eserleri seslendirmenin yanı sıra, Türk bestecilerinin eserlerine de özel bir yer ayırıyor. Bu sezon, bu iki çizgiyi güçlü bir dengeyle bir araya getirerek dünya müzik tarihinin dev isimlerinin eserleriyle evrensel bir çizgi sunarken, Ulvi Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi Cumhuriyet döneminin öncü bestecilerine de özel bir yer açmanın heyecanını yaşıyor. Ayrıca dünyada ses getiren genç Türk sanatçılar İDSO konserlerinde seyirciyle buluşacak.

Dünyaca ünlü isimler sahnede olacak

Ayrıca bu sezon farklı ülkelerden önemli şefler, solistler ve müzisyenler sanatseverlere unutamayacakları bir sanat ziyafeti çekmeye hazırlanıyor.

Orkestra, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçılarla yapacağı işbirlikleriyle uluslararası bir perspektif sunarken, Türk sanatçıların sahnedeki ustalıkları ve ulusal kimliği yansıtan saygın duruşuyla sezonun ruhunu tamamlayacak.

İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan, yeni sezona ilişkin şunları söyledi: “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası olarak repertuvar seçiminde daima çeşitliliği ve yeniliği ön planda tutuyoruz. Barok’tan modern döneme kadar geniş bir müzik yelpazesiyle, sanatseverlere farklı hikâyeler anlatmayı amaçlıyoruz. Bu sezon da her konser kendi içinde ayrı bir hikâyeyi anlatacak; tüm repertuvar bir araya geldiğinde, 80’inci yılımıza yakışır büyük bir müzikal yolculuğa tanıklık etmiş olacağız.” İDSO Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura da yeni sezon konserlerine ve eserlere ilişkin ayrıntılı bilgi verdi ve şunu sözlerine ekledi:

"Bizler değerli müzikseverlere 80. yılımızda, yine buradan mutlu ayrılacağınız konserler sunmanın heyecanı içerisindeyiz."








