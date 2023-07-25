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Hayat

Dergiyi de giydik sonunda

Kültür sanat alanında yapılan girişimler, insanların değişen ihtiyaçları ve teknolojinin kullanımıyla farklılaşmaya devam ediyor. Dijital sanat, yapay zeka çalışmaları derken edebiyat dünyası da bu değişken ortama ayak uydurdu.

Kültür Sanat Servisi
04:00 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Aylık abonelik hizmeti veren giyilebilir dergi T-post; makale, röportaj ya da hikayelerden oluşturulan tişörtlerle dergi konseptini farklı bir noktaya taşıdı. T-post, “klasik dergi farklı bir şeyle birleştirilirse ilgi çeker mi” sorusundan hareketle ortaya 2004 yılında Peter Lundgren tarafından kuruldu. İsveç merkezli T-post dergisi, uzun bir süredir giyilebilir dergi aboneliği yürütüyor.

METİNLERİ TİŞÖRTE BASIYORLAR

Her ay bir hikaye seçen dergi ekibi, bunu tişörte farklı tasarım ve renklerde basarak üyelerine gönderiyor. Hem tişört markası hem de dünyanın ilk giyilebilen dergisi olan T-post, altı haftada bir güncelleniyor. Ürün malzemeleri de yine hikayelerden esinlenerek tercih ediliyor. Ekip tişörte dergi basma fikrini, “Görünen dünyadan bir kesit sunuyoruz” ifadesiyle özetliyor. Kıyafetler abonelere özel olarak belirli sayıda üretiliyor. Doksana yakın ülkede üyesi olan derginin aboneleri arasında Beyoncé’un eşi, şarkıcı Jay-Z gibi önemli isimler yer alıyor. Aynı anda 3 binden fazla üyeye hizmet vermeyen oluşum, başvuru bölgenizdeki yoğunluğa göre sizi bekleme listesine alıyor. Üyelikten ayrılanların yeri sırayla dolduruluyor.



#Dijital Sanat
#Yapay Zeka
#Aktüel
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