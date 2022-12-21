Derviş: Yunus Emre’nin yolculuğu

Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun sahneye taşıdığı “Derviş”, 27 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Yunus Emre’nin yaşam öyküsünü üç ayrı zaman diliminde anlatan ve eşsiz mirasına saygı niteliği taşıyan gösteride, 80 dansçı yer alacak. Senaryosunu İskender Pala’nın kaleme aldığı eserin genel sanat yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı, sanat yönetmenliğini ise Yıldız Çankaya Sargın yaptı. Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasını anlatan temsilin arka planında Anadolu Türklerinin, Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklardaki mücadelesi de yansıtılıyor.