Destan ezberleri bozmaya geliyor!

‘Destan’ dizisi tanıtımın gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta ABD, Norveç, Almanya, Meksika, İspanya, Mısır, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Norveç, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 50’ye yakın ülkede sosyal medya gündemine girdi.

Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan ‘Destan’ etkileyici tanıtımı ile Yunanistan, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bermuda, Bahamalar, Belarus, Bangladeş, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Sırbistan, Cezayir, Şili, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Afrika, Uruguay, Hırvatistan, İsrail, Avusturya ve daha birçok ülkede gündem oldu.

Zengin oyuncu kadrosu, özgün hikayesi, görkemli dekorları ve muhteşem aksiyon sahneleri ile sezonun en çok konuşulacak dizisi olacak ‘Destan’, atv ekranında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin yeni tanıtımında kaderleri henüz çocukken kesişen Akkız ve Batuga’nın öyküsünün yeni ipuçları yer aldı.

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Seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini acımasız bir iktidar savaşı ile saf bir aşkın içinde bulur. Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga’nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Destan’ dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.