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Hayat

“Devlet Ana” İstanbul’da sahnelenecek

04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:09 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mart ayında prömiyeri gerçekleşen, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Devlet Ana, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) seyirciyle buluşacak. Bugün ve yarın Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek oyunun rejisörlüğünü ve koreografisini Ayşe Emel Mesci üstlendi. Kemal Tahir’in tarihsel romanlarından, 1968 yılı Türk Dil Kurumu Ödülü’nü kazanan Devlet Ana’yı Osman Özkan oyunlaştırdı. Dekor tasarımı Murat Gülmez’in, kostüm tasarımı Gazal Erten’in, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’ın imzasını taşıyan eserin müzikleri ise Tuluyhan Uğurlu tarafından yapıldı.



#AKM
#Tiyatro
#Aktüel
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