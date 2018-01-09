Devlet Bahçeli'den Prof. Dr. Yavuz Örnek'e gönderme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz hafta Öteki Gündem isimli televizyon programına katılarak Hz. Nuh ile ilgili skandal iddialarda bulunan Prof. Dr. Yavuz Örnek'e de gönderme yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi:
- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bina edilmesini destekledik. Bu tavrımız 2019’da da devam edecek. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak 2019’dan sonraki 5 yıl için de yeni sistemin iyice kökleşmesi için, süren işbirliğimizin gereğini gönül huzurla yapacağız. Bu sistemden dönüş yoktur. Dönüş, Hz. Nuh’un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür."
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