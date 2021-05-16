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Hayat Devlet destek verdi Batmanda ipek böcekçiliği ile 150 aile geçiniyor
AKTÜEL

Devlet destek verdi: Batman’da ipek böcekçiliği ile 150 aile geçiniyor

Batman’ın Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği, devletin sağladığı desteklerle açılan koza çiftliklerinde yeniden hayat bulmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Devlet destek verdi: Batman’da ipek böcekçiliği ile 150 aile geçiniyor
İpek böcekleri 3-4 hafta boyunca dut yapraklarıyla besleniyor

Osmanlı döneminde yaygın yetiştirilen ve ticarette önemli bir role sahip olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde 3 aile ile başlayan koza üretimi, her geçen yıl artarak bu yıl 150 aileye kadar ulaştı. Karşıyaka Mahallesi’nde atalarından gelen mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirten ipek böceği yetiştiricilerinden Hasan Aktaş, "Biz ipek böceği yetiştiriyoruz. Bu atalarımızdan gelen geleneksel bir meslektir. Biz de mesleğimizi devam ettiriyoruz. Dut yapraklarıyla besliyoruz. 3 ile 4 hafta arasında besledikten sonra başta Bursa olmak üzere diğer illere satışa gönderiyoruz" dedi.

Müşterilere satıyordu kendi de kullanınca hayatı değişti
GÜNDEM
Müşterilere satıyordu kendi de kullanınca hayatı değişti

3 AİLE İLE BAŞLADI 150 AİLE OLDU

İpek böceği yetiştiriciliğinin aileleri için yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu belirten yetiştiricilerden Osman Aktaş da "İpek böceğiyle uğraşıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliği ailelerimiz için yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Yaklaşık 4 ila 5 hafta arasında ortalama bakım süreçleri oluyor. Onları dut yapraklarıyla besliyoruz. Günde sabah ve akşam olmak üzere 2 defa yemliyoruz. Daha sonra toplayıp fırınladıktan sonra Bursa’ya göndererek ortalama 80 lira civarında satışa sunuyoruz. Biz bu mesleğe ilk olarak 3 aile ile başladık. Daha sonra veriminin iyi olmasıyla bu işi il geneline yayarak şu anda bu yıl itibariyle 150 aile bu işi yapıyoruz. Şu anda iyi üretim yapıyoruz ancak bizlere destek sunulursa bu işi daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Doğum sonrası anneleri tarafından kabul edilmeyen kuzular biberonlarla besleniyor
FOTOĞRAF 7
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Baharın gelişiyle yavrulayan koyunlar, binlerce koyun arasından kendi yavrusunu kokusundan tanıyıp ayırt ediyor. Doğum sırasında yavru kuzuya farklı bir kokunun bulaşması annenin yavruyu sahiplenmemesine neden oluyor
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Yavrusundan istediği kokuyu alamayan anne koyun, kendi yavrusu olsa da kuzuyu emzirmiyor. Bu yüzden annesi tarafında kabul edilmeyen kuzular süt içemediği için ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.
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Anneleri tarafından sahiplenilmeyen kuzuların tek tek elle beslenmesi gerekiyor. Öte yandan hayvan sahipleri doğum sonrasında koyunun sütünü sağıp yavrunun üzerlerine sürerek annesi tarafından kabullenmesi sağlanıyor.
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Sivas’ın Ulaş ilçesi Kurtlukaya köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Haydar Deniz, anneleri tarafından benimsenmeyen kuzulara adeta anne şefkatiyle bakıyor.
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Deniz, kuzulara biberonla tek tek süt içiriyor. Başka kuzuların kokusu kendi yavrusuna bulaşınca koyunların kuzularını sahiplenmediğini belirten Deniz, Koyun ve kuzuları birlikte bırakıyoruz. Koyunlar yavrularını bulduktan sonra bazı kuzularını almayan koyunlarımız oluyor. Almadığı zaman tutup emziriyoruz ya da biberona süt koyup kendimiz emziriyoruz koyuna aldırmaya çalışıyoruz. Yeni kuzuladığı zaman başka kuzuların kokusu kendi kuzusuna geçince koyun yavrusunu almıyor. 1-2 gün farklı bir bölme yapıp koyun ve kuzuyu ayrı koyunca alması lazım. İlk doğduğunda kuzuyu direk başka kuzuların içerisine attığın zaman koyun kuzusunu almıyor. Aldırmak içinde ya kuzunun sırtına tuz süreceksin yada koyunun sütünü sağıp yavrunun üzerine süreceksin ki yavruyu kabul etsin. Koyunun kendi sütünü sağıp biberona koyuyoruz ondan sonra kuzuyu tutup emziriyoruz dedi.
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Doğum sonrası anneleri tarafından kabul edilmeyen kuzular biberonlarla besleniyor
Sivas'ta doğumdan sonra anneleri tarafından kabullenilmeyen kuzular, biberonlarla elle besleniyor


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