Hayat Devlet sanatçısı Prof Dr Alaeddin Yavaşca vefat etti
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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti. TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti
Alaeddin Yavaşca

TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay da "Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Ankara Devlet Türk Müziği Korosu da Twitter hesabından, "Türk Müziğinin en önemli besteci, ses sanatçısı, duayen hocası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur" açıklamasını yaptı.

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.

"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.

Alâeddin Yavaşca sempozyumu düzenlendi
OYNAT 03:17
Alâeddin Yavaşca sempozyumu düzenlendi
Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca adına, ''Uluslararası Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Sempozyumu'' ve sanatçının eserlerinin icra edildiği Mustafa Doğan Dikmen konseri düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen sempozyum, oturumlar halinde FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonu ve Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Sempozyuma katılan sanatçılar, müzikbilimciler ve araştırmacılar Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın hayatını, bestelerini ve müzik geleneğini anlattı.


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