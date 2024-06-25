Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde

Diyarbakır DT “Midas’ın Kulakları” oyununu bugün Kars Bedesten Meydanı’nda, 27 Haziran’da Ardahan Milli Egemenlik Parkı’nda, 29 Haziran’da Bayburt Saray Bahçe Meydanı’nda saat 20.00’de sahneleyecek. Trabzon DT yapımı “Yalancı” yarın Afyon Hattat Ahmet Karahisari KM’de, 28 Haziran’da Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan KKM’de 20.00’de perde açacak. Van DT ise “İtaat İlâmı” oyununu bugün 20.30’da Fethiye Özer Olgun Sahnesinde, 27 Haziran 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatroda seyirciyle buluşturacak. Biletler ücretsiz.
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3 saat önce