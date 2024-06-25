Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, İsrail'in Gazze’deki soykırımı için “Çocukların diri diri yakılması asla haklı gösterilemez” sözleri sonrası aldığı tehditlere de meydan okudu: Bunu yapmak benim tek tesellim. Darbe almaya hazırım.