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Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’nün “Hiçbir Yeri Unutmadık” “Büyük Anadolu Turnesi” kapsamında Diyarbakır, Trabzon, Van ve Bursa DT Anadolu izleyicisiyle buluşuyor.

04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:56 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Diyarbakır DT “Midas’ın Kulakları” oyununu bugün Kars Bedesten Meydanı’nda, 27 Haziran’da Ardahan Milli Egemenlik Parkı’nda, 29 Haziran’da Bayburt Saray Bahçe Meydanı’nda saat 20.00’de sahneleyecek. Trabzon DT yapımı “Yalancı” yarın Afyon Hattat Ahmet Karahisari KM’de, 28 Haziran’da Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan KKM’de 20.00’de perde açacak. Van DT ise “İtaat İlâmı” oyununu bugün 20.30’da Fethiye Özer Olgun Sahnesinde, 27 Haziran 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatroda seyirciyle buluşturacak. Biletler ücretsiz.



#Aktüel
#Devlet Tiyatroları
#Turne
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