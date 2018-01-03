Devlet Tiyatroları'nda şok: Ünlü oyuncu görevden alındı

Ocak 2017'den bu yana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nü yürüten Nejat Birecik dün akşam saatlerinde görevden alındı. Birecik'in yerine bu görevi daha önce de yürüten tiyatro oyuncusu Mustafa Kurt getirildi.
Murat Karahan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü oldu
Medyatava'nın haberien göre, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne Bolşoy Tiyatrosu’ndan Londra’da The Royal Opera House'a kadar önemli sahnelere çıkmış olan eski bakanlardan İsmet Sezgin’in yeğeni tenor Murat Karahan'ın getirildiği öğrenildi.
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