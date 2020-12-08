Devlet Tiyatrosundaki asılsız linçe tepki

24 Kasım'da prömiyeri yapılan "Karıncalar / Bir Savaş Vardı" oyununun oyuncusu, tiyatro sanatçısı Akın Kurt'un prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oğlu olan Akın Kurt'un babası ile temaslı olduğunu bilmesine rağmen oyunun gösterimine devam ettiği şeklinde asılsız bilgiler yayıldı. Şu anda koronavirüs ile mücadele eden Akın Kurt'a yönelik sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Meslektaşları Akın Kurt'a sosyal medya hesaplarından özel mesaj atarak devlet tiyatrolarında çalışanlara koronavirüsü yaydığı şeklinde asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulundular. Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, yaşanan bu duruma isyan etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oğlu Akın Kurt'un, virüse yakalanan babasıyla temaslı olduğu halde, İzmir'de başrolünü oynadığı oyunun gösteriminin durdurulmadığı iddialarıyla sosyal medyada linç kampanyası başladı.

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Bu duruma tepki gösteren İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, "Bu bilgi kesinlikle doğru değil. Akın bey temaslı olsa veya testi pozitif çıksa asla oyun oynayamaz. Ben istesem de bunu yapamam. Bunu söyleyenler cahil ve vicdansız insanlar. Testi pozitif çıkan bir insanı sahneye çıkarmak ne demek. Kimsenin hastalığın sakladığımız falan yok" diye konuştu.

24 Kasım'da prömiyeri yapılan "Karıncalar / Bir Savaş Vardı" oyununun oyuncusu, tiyatro sanatçısı Akın Kurt'un prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oğlu olan Akın Kurt'un babası ile temaslı olduğunu bilmesine rağmen oyunun gösterimine devam ettiği şeklinde asılsız bilgiler yayıldı. Şu anda koronavirüs ile mücadele eden Akın Kurt'a yönelik sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Meslektaşları Akın Kurt'a sosyal medya hesaplarından özel mesaj atarak devlet tiyatrolarında çalışanlara korona virüsü yaydığı şeklinde asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulundular. Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, yaşanan bu duruma isyan etti.

"BİLSEYDİ SAHNEYE ÇIKMAZDI"

Ulukut şöyle devam etti: "Akın Kurt testinin pozitif olduğunu bilseydi sahneye çıkar mıydı? İki aydır geceli gündüzlü provasını yapan yönetmeniyle uyum içinde çalışan ve başarılı olan bir insanı böyle asılsız ve yalan bilgilerle suçlamak beni çok üzüyor. Akın Kurt'a sosyal medya hesaplarından ailesine ve kendisine hakaret dolu mesaj yazıyorlar. Hakaret ediyorlar. Bunu yapanlar ne yazık ki birçoğunu tenzih ederim ama üzülerek söylüyorum meslektaşlarımız. Birçok sanatçımız beni telefonla arayarak hem üzüntülerini hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Akın Kurt'a yapılan haksızlığı kınadılar. Ama art niyet taşıyan bazıları hem genel müdüre hem ailesine hakaret etmeye sosyal medyada devam ettiler. Bu genç sanatçıya hakaret edince elinize ne geçecek? Böyle mi örnek olacaksınız. Dekor ve Kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu görevini tamamlayıp Ankara'ya döndükten sonra koronavirüs nedeniyle vefat etti. Çok üzgünüz. Ali Cem Köroğlu'nun ölümünün ardından inanılmaz saldırı ve linç girişimi devam ediyor. Ali Cem Köroğlu nu kim öldürdü diye başlık atıyorlar. Kim ölmesini ister ve bilerek bulaştırır? Ayrıca burası benim özel tiyatrom değil. Üzerimde bir genel müdür var. Genel Müdürlüğün üzerinde koskoca bir Bakanlık var. İstediğimiz zaman tiyatroyu açıp kapatamayız. Bütün sanatçılarımızı elimizden geldiğince koruyoruz. Kalabalık kadrolu oyunlarımız olduğu halde pandemi nedeniyle oynatmadık. Önlem olarak ya tek kişi ya da iki veya 4 kişilik oyunlarımızı hazırladık. Ayrıca kimsenin hastalığını da saklamıyoruz."

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"DEPREMDEN DOLAYI İZMİR'DE CORONAVİRÜS ARTTI"

Pandemiye kadar İzmir Devlet Tiyatroları'nın son derece başarılı bir sezon geçirdiğine dikkat çeken Ulukut, "Sahne sayımız birden dörde çıktı. Konak ve Karşıyaka sahneleri dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptırdığı 489 kişilik Bornova Kültür ve Sanat Merkezi bize verildi. Urla'da küçük bir sahnemiz var. 16 Mart'ta pandemi başlayınca ülkedeki durumdan dolayı çok ciddi önlemler alındı. Devlet Tiyatroları da dahil olmak üzere tüm salonları kapattık. Oyunlarımızı durdurduk. Pandemi tehlikeli boyutlara ulaşınca salonları kapattık. Ağustos ayında genel müdürümüzün kamyon tiyatrosu adında güzel bir projesi oldu. Çocukları kapalı salonlara almaktansa açık havada kamyon tiyatrosuyla buluşturduk. Ağustos ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu dolaştık. Çocuklarımıza Tiyatroyu ayaklarına taşıdık. Daha sonra turneleri başarı ile tamamladık. Bütün pandemi kurallarına dikkat ettik. Maske taktık. Açık alanlara girerken bile ateşler ölçüldü. Tehlikeli olmasın diye tek ve iki kişili oyunlardan oluşan bir repertuvar hazırladık. Salonlarımızu pandemi kurallarına göre düzenledik. Özel kılıflar yaptırdık. Kılıf taktırdığımız koltuklara seyirci oturtmadık. Bilet satışları bu kurallara göre yapıldı. Bornova'daki kültür merkezine açık hava sahnesini kurduk. Yazlık sinema gibi oldu. Yazın açık havada seyircilerimizle buluştuk ve büyük ilgi gördük. Genel müdürümüzün direktifleri ile Salı Perşembe ve Cuma günü oyunlarımızı oynadık. Salonlarımızı her gün dezenfekte ettik ve oyun olmadığı gün seyirci almadık, perde açmadık. Haftanın 7 günü oynarken, oyun sayısını 3 güne indirdik. Böylece salonlarımızı havalandırıp temizleme imkanı yarattık. Seyirci içeri girerken HES kodu sorgulaması yaptık. Ciddi anlamda önlemlerimizi aldık ve bu konuda elimizden ne geliyorsa yaptık. Tabi bu sırada İzmir'de talihsiz deprem yaşadık. Depremden sonra İzmir'de bir anda deprem nedeniyle Corona virüs vakaları çok arttı. Bu artışla birlikte oyunlarımızı durdurduk. Binalarımıza sağlam raporu aldık. Çok dikkatli şekilde oyunlarımızı oynadık. Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadırlarda kalan depremzede çocuklarımıza kamyon tiyatrosunu Ankara dan getirtip iki çocuk oyunumuzu oynadık. AFAD yetkilileri ve oradaki psikologlar bu davranışımızdan dolayı bize çok teşekkür ettiler" dedi.

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GENEL MÜDÜR YIPRATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Ulukut, "Bu arada korona virüs testi pozitif çıkan çalışanlarımızı karantinaya aldık temaslılarını bildirdik. Temaslıları evlerine gönderdik. Yani söz konusu Karıncalar oyunu başlamadan önce pozitif vakalar vardı. Onlar karantina altına alınmışlardı. Sanki bu oyundan dolayı herkes korona virüs olmuş gibi bir algı yaratılıyor. Genel müdürümüz Mustafa Kurt'un eşi çarşamba günü İzmir'e geldi. Mustafa Kurt cumartesi günü pozitif çıktı. Eşi oyunu salona gelmedi. Ancak 'oyunu izledi ve seyirciyi riske attı' diyerek yalan söylüyorlar. Hatta benim de oyunu izlediğim ve pozitif çıktığım söyleniyor. Ancak ben o tarihte Edirne'de turnedeyim. Yani öyle bir hal aldı ki durum, yıpratmak için akıl ve mantık dışı iftiralara cevap yetiştirmekle uğraşıyoruz. Üstelik pozitif ve karantinada hasta halimle bu iftiralarla uğraşıyorum" şeklinde konuştu.