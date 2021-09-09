Dicleli öğrenciler aşı oluyor

Üniversitemize gelerek kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden henüz COVİD-19 aşısı olmayan öğrenciler için Öğrenci Yaşam Merkezi’nde COVİD-19 aşı standı kuruldu.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin aşı standını ziyaret etti.

Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Covid-19 salgın sürecinin yükselişe geçtiği bu dönemde, salgının sona erdirilmesi ve eğitim öğretime devam edilebilmesi amacıyla öğrencilerin aşı yapmalarını tavsiye etti. Akdağ, öğrenciler hem kendi sağlıklarını korumak hem de toplum sağlığını gözetmek adına maske kullanmaya devam etmeleri, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve hijyen kurallarına da özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

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Kayıt haftası boyunca açık olacak standa öğrenciler ilgi gösterdi.