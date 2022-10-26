Hayat Dikkat çeken rapor Haftada en fazla iki hamburger tüketin
GENEL SAĞLIK

Dikkat çeken rapor: Haftada en fazla iki hamburger tüketin

ABD Merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü, bugün iklim faaliyetlerinin son durumunu içeren İklim Faaliyetleri Raporu 2022'yi yayınladı. 2030 ve 2050 yıllarına kadar küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için belirlenen 40 göstergeden hiçbirinin, 2030 hedeflerine ulaşma yolunda olmadığı ifade edilen raporda, sadece 6 göstergenin umut verici durumda olduğu ancak onların da yavaş ilerlediği belirtildi. 21 göstergenin doğru yönde ancak yetersiz hızda ilerlediği, 5 göstergenin tamamıyla yanlış yönde ilerlediği ve 8 göstergeyi değerlendirmek için verilerin son derece yetersiz olduğu ifade edildi.

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Dikkat çeken rapor: Haftada en fazla iki hamburger tüketin
Hayat

ABD Merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü, bugün iklim faaliyetlerinin son durumunu içeren İklim Faaliyetleri Raporu 2022'yi yayınladı. 2030 ve 2050 yıllarına kadar küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için belirlenen 40 göstergeden hiçbirinin, 2030 hedeflerine ulaşma yolunda olmadığı ifade edilen raporda, sadece 6 göstergenin umut verici durumda olduğu ancak onların da yavaş ilerlediği belirtildi.

21 göstergenin doğru yönde ancak yetersiz hızda ilerlediği, 5 göstergenin tamamıyla yanlış yönde ilerlediği ve 8 göstergeyi değerlendirmek için verilerin son derece yetersiz olduğu ifade edildi.

İklim Faaliyetleri Durumu 2022: 40 göstergeden hiçbiri hedefe ulaşma yolunda değil

“HAFTADA 2 HAMBURGER”

Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynağı üreten teknolojilerin benimsenmesini ve elektrikli araçların gelişme göstermesini umut vadeden gelişmeler olarak değerlendiren raporda, bu gelişmelerin tek başına yeterli olmadığının altı çizildi. Rapor, iklim hedeflerine ulaşmak için örneğin et tüketimini haftada 2 hamburgere düşürülmesi ve sağlıklı diyetlere 5 kat daha hızlı geçiş yapılması gerektiğini tavsiye ederek büyük kentlerde toplu taşıma sistemlerini 6 kat daha hızlı gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Yılda ortalama 925 kömür santralinin devre dışı bırakılmasına eşdeğer olarak kömürden elektrik üretimini 6 kat daha hızlı devre dışı bırakılması, 2030 yılına kadar her yıl kabaca Güney Kore büyüklüğünde bir alanın ağaçlandırılması tavsiyelerden birkaç tanesi.

KÜRESEL ISINMAYI 1.5 DERECEDE SINIRLAMA PENCERESİ HIZLA KAPANIYOR

Raporda, küresel ısınma faaliyetlerinin gidişatının yetersizliği konusunda “Ulusal 2030 iklim taahhütleri, tam olarak uygulansa bile, ısınmayı 1.5 derece ile sınırlama penceresi hızla kapanıyor ve kabaca 2.4 derece ila 2.8 dereceye ilerliyor” uyarısı yapıldı.

Ünlü fast food zincirinde hamburger krizi
HAYAT
Ünlü fast food zincirinde hamburger krizi

Rusya'da hamburger karaborsaya düştü: Tanesi 150 dolar
FOTOĞRAF 9
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Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım kararları art arda geldi.

Son olarak Batılı birçok firma da Rusya'daki organizasyonlarını sonrandırdı. Onlardan biri de ABD'nin en ünlü fast food zinciri McDonald's oldu.
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Ünlü hamburgercinin Rusya'daki restoranlarını kapatma kararı özellikle gençler arasında üzüntüye neden olurken, restorana ait ürünlerin ikinci el sitelerinde fahiş fiyatlara satıldığı görülüyor.

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Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağı duyurulmuştu.

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Kararın açıklanmasından sonra bazı McDonald's restoranlarında kuyruklar oluşurken, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitelerinde şirkete ait hamburger ve diğer bazı ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması dikkati çekti.

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Rus para birimi rublenin şu sıralar dolar karşısında 130'a kadar dayandığı ülkede bazı hamburgerler için 150 dolara kadar fiyatlar istendiği görüldü.

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Şirketin eşantiyon olarak dağıttığı bardaklar da internet sitelerinde 50 dolara satışa çıkarıldı.

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Bazı ilanların sitelerden hızlı bir şekilde silinmesi de dikkati çekiyor.

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McDonald's'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, McDonald's çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-postada, Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

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Rusya'daki ilk McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda açılmıştı.

Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği şubenin önünde yüzlerce vatandaş, saatlerce kuyruklarda beklemişti.

Söz konusu gelişme, kapitalizmin Sovyetler Birliği karşısındaki zaferinin sembollerinden biri olmuştu. McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını kapatma kararını değerlendiren Yekaterina adlı vatandaş, söz konusu kararı anlamadığını ve bunda herhangi bir mantık bulamadığını söyledi.
Rusya'da hamburger karaborsaya düştü: Tanesi 150 dolar
ABD'li fast food zinciri McDonald's'ın Rusya'dan çekilme kararının ardından ikinci el ürünlerin satıldığı web sitelerinde hamburger fiyatları 150 dolara kadar çıktı.


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