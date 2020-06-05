Dikkat çok riskli: Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 10 yanlış

Tahta veya sert yerde yatmak, bel bölgesine bal ve yumurta bağlamak, sülük yapıştırmak gibi bilimsel olmayan yöntemlerle sorunu gidermeye çalışmanın ardında ise toplumda bel fıtığı hakkında kulaktan kulağa yayılan hatalı bilgiler büyük rol oynuyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu bel fıtığında doğru sanılan 10 yanlış bilgiyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Yanlış: Sert yerde yatmak bel fıtığına iyi gelir

Doğrusu: 2-3 haftalık yatak istirahati, basit fıtıklaşmalarda gelişen şikâyetleri gideriyor. Ancak, tahta veya sert zeminde yatmak sırt ile bel bölgesinde ezilmelere ve ağrının artmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla, bel bölgesini vücut ağırlığının baskısından kurtarmak için tercihen yarı ortopedik yatakta istirahat edilmeli.

Yanlış: Bel fıtığında fazla hareket etmemek gerekiyor

Doğrusu: “Sanılanın aksine hareket etmek değil, uzun süre oturmak hastanın şikayetlerini arttırır” uyarısında bulunan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu bunun nedenini ise şöyle anlattı: “Çünkü oturduğumuz zaman disk içi basınç en yüksek seviyesine ulaşıyor ve fıtıklaşmış disk sinir köklerine basıyı arttırdığı için hastanın şikayeti artıyor. Bu nedenle her seferinde 20-25 dakikadan fazla oturulmamalı ve sık sık pozisyon değiştirilmeli”

Yanlış: Sülük yapıştırmak, bardak çekmek fayda sağlıyor

Doğrusu: Bel bölgesine; balık, bal ve yumurta gibi besinlerin bağlanmaları veya sürülerek masaj yapılması, sülük yapıştırılması, bardak çekilmesi, hacamat denilen yöntemle cildin kesilerek kan akıtılması, ciltten iğneyle dikiş ipliği geçirilmesi gibi bilimsellik dışı uygulamaların tedavide yeri yok. Bu uygulamaların bir kısmı, bel kaslarındaki kan dolaşımını artırdığı için kas spazmında geçici çözülme ve rahatlama sağlasa da, fıtık üzerinde hiçbir etkisi olmuyor. Üstelik yüzeysel cilt enfeksiyonundan derin apse oluşumuna varabilen ciddi sorunlara neden olabiliyor.

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Yanlış: Beli çekmek bel fıtığı için birebir

Doğrusu: Bilimsellik dışı uygulamaların en tehlikelisi olan bel çektirme, bel fıtığı olan kişilere yapıldığında fıtığın kopmasına ve bunun sonucunda da; bacaklarda felç oluşumu, idrar ve dışkıyı tutamama ile cinsel fonksiyonların sona ermesi gibi son derece ciddi problemlerin gelişmesine sebep olabiliyor.

Yanlış: Bel fıtığında korse kullanmalı

Doğrusu: Omurganın desteğini arttırmak bele binen yükü azaltıyor. Bu destek yapılacak olan basit egzersizler yardımıyla bel ve sırt kaslarını güçlendirerek mümkün oluyor. Korse kullanmak ise kaslarımızı zayıflatarak istenmeyen duruma yol açabiliyor. Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu “Bu nedenle bel fıtığı hastalarına korse takmaları kesinlikle önerilmiyor” diyerek hastaların ancak omurga kırıklarında ve gerektiği süre kadar korse kullanmaları gerektiğini belirtiyor" dedi.

Yanlış: Bel fıtığına kesin bir çözüm yok, ağrıyı hep çekeceğim

Doğrusu: Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu günümüzde bel fıtığı tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edildiğini vurgulayarak, “Modern tedavi yöntemlerini uygulamak, kurallara uygun yaşam tarzı oluşturmak ve günde 15-20 dakikalık basit egzersizler bel fıtığında kesin çözüm sağlayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Yanlış: Bel fıtığı sadece ameliyatla geçer

Doğrusu: “Her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmediği gibi, her bel fıtığı da ameliyat gerektirmiyor” diyen Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu şu bilgileri veriyor: “Bel ve bacak ağrılarının ancak yüzde 1-3’ü ameliyat edilmesi gereken bel fıtıklarından kaynaklanıyor. Bel fıtıklarının yüzde 97-99’u ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebiliyor”

Yanlış: Bel fıtığı ameliyatı olursam felç kalırım

Doğrusu: Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu günümüzde bel fıtığı tedavisinde ‘mikrocerrahi tekniği’ uygulandığını belirterek, “Bu teknik doğru yapıldığı takdirde felç riski olmuyor. Mikrocerrahi yönteminde disk aralığına girilerek omurilik ve sinir dokuları rahatlatılıyor. Omurganın yük taşıyabilme ve hareket edebilme gücü bozulmadığı için hastalar ameliyattan 3 saat sonra yürüyebiliyor ve yine ameliyattan 4 saat sonra taburcu olabiliyor” dedi.

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Yanlış: Ameliyattan sonra artık spor yapamam

Doğrusu: Bel fıtığında cerrahi tedavinin amacı; omurilik ve buradan çıkan sinirlerin sıkışıklığını giderirken, birçok anatomik yapıyı ve bel omurgasının hem yük taşıyabilme hem de hareket edebilme fonksiyonunu korumak. Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu bel fıtığı ameliyatından sonra hastaların spor yaşantılarına kaldıkları yerden devam edebildiklerini söyledi.

Yanlış: Bel fıtığı ameliyatı cinsel sorunlara yol açıyor

Doğrusu: “Toplumda bel fıtığı ameliyatının cinsel hayatı olumsuz etkilediğine dair bir kanı var. Tam aksine, bel fıtığı ameliyatında yaşanan gecikme cinsel problemlere neden olabiliyor, hatta bu tablo idrar ve dışkı tutamamaya kadar ilerleyebiliyor” uyarısında bulunan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Ayrıca sanılanın aksine ameliyattan sonra en az 3 ay cinsel ilişki kısıtlaması da söz konusu değil. Ameliyat bölgesinin iyileşmenin ardından, yani 2 hafta sonra, hasta eski hayatına dönebiliyor”

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