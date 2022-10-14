Hayat Dikkat Şimdi de İstanbulkart dolandırıcılığı
AKTÜEL

Dikkat: Şimdi de 'İstanbulkart' dolandırıcılığı

Son zamanlarda 'İstanbulkart' adını kullanarak açılan sahte hesaplara karşı bir uyarı geldi. Bu yolla banka hesap bilgilerinin ele geçirilebileceği söylenirken resmi kanallar hariç başka bir yerde işlem yapılmaması istendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dikkat: Şimdi de İstanbulkart dolandırıcılığı
Arşiv

İBB iştiraki Belbim, son zamanlarda açılan sahte sitelerle ilgili uyarılarda bulundu. Banka hesap bilgilerini ele geçirmeye amaçlayan saldırgan sitelerle ilgili yasal işlemleri başlatıldığını açıklayan Belbim, İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi site dışındaki adreslerle bilgi paylaşılmaması uyarısında bulundu.

İşte o uyarı: ''Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir.

''HESAP BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır.

Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz.İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz.

''RESMİ KANALLARI KULLANIN''

İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir''

Bu da kestane kuyruğu

Bu da kestane kuyruğu

Ormanlara akın ettiler.
Uçuş öncesi büyük panik

Uçuş öncesi büyük panik

IPhone'un özelliği yüzünden İstanbul-Bodrum seferi iptal edildi.
Putin Türkiyeyi merkez yapabiliriz demişti: Avrupa Birliğinden ilk tepki

TMSF Koza Altın davasını kazandı.

​Kimse ne olduğuna anlam veremedi.

​Putin: Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmasında kilit rolde.

​Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki enerji sıkıntısına ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.