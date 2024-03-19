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Hayat

Dino Merlin mukabele dinlerken

04:00 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:17 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Dino Merlin.
Dino Merlin.

Balkanlar’ın en popüler sanatçısı Dino Merlin, Saraybosna’daki Çıkrıkçı Camii’nde Kur’an tilaveti dinlerken görüldü. Ömer Çetres’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Kur’an-ı Kerim okuyanların yanında duran Merlin’in dinlemeyi tercih ettiği anlaşılıyor. Önceki Ramazanlarda da ikindi namazı öncesi Gazi Hüsrev Bey Camii’ndeki mukabeleye katılan sanatçının, teravih namazını yine bu camide kıldığı, sahur vaktine kadar da çay ocaklarında sevenleriyle sohbet ettiği biliniyor. Savaş sırasında Saraybosna’yı terk etmeyen sanatçı, kültürünü ve dinini hiçbir zaman inkar etmedi.



#Aktüel
#Mukabele
#Dino Merlin
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