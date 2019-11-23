Dipsiz Göl eskiye dönecek

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Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar: Hollywood'un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında

Sivas’ın çeşitli bölgelerinde 4 farklı mermer ocağından çıkartılan renkleri ve desenleriyle Sivas’a özgü mermer ve traverten 4 kıta da 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çeken Sivas traverteni Hollywood'un ünlüleri başta olmak üzere iş dünyasının öne çıkan isimleri tarafından tercih ediliyor. Dünyanın bir çok ülkesinde dev projelerde kullanılan Sivas mermer ve traverten, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası mücadelelerine ev sahipliği yapacak stadyumlarda da kalitesiyle tercih edildi.