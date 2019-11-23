Dipsiz Göl eskiye dönecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’e ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 4 maddelik eylem planı belirlediklerini anlattı. Kurum, şu bilgileri verdi: “Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle birlikte olayı yerinde takip ediyoruz. Valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz. Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Türkiye’nin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin, artık bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız”
YAYLA İMARA AÇILMAYACAK
- Kurum, Trabzon’un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası ile ilgili de “Kadıralak yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır. Aksine koruma alanını dört kat artırarak daha da büyüttük ve alan miktarıyla birlikte burada atılacak her türlü adım da bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayıyla yapılacaktır.” dedi.