Hayat Diriliş Ertuğrul oyuncusu Suriyeye gitti
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​Diriliş Ertuğrul oyuncusu Suriye'de

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Suriye'ye gitti

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Celal Al ve dizinin yapımcısı Kemal Tekden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab'ın Çobanbey beldesinde sünnet törenine katıldı.

Haber Merkezi AA
Diriliş oyuncularından Celal Al ve yapımcı Kemal Tekden Suriye'de çocukları ziyaret etti.
Diriliş oyuncularından Celal Al ve yapımcı Kemal Tekden Suriye'de çocukları ziyaret etti.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir dizi olan Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosunda yer alan ve Abdurrahman Alp karakterini oynayan Celal Al ve beraberinde yapımcı Kemal Tekden ve Tekden Eğitim Kurumları yetkilileri grubu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab'ın Çobanbey ve Kabbasin mekanlarını ziyarette bulundu.

Dizi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Celal Al şöyle konuştu:

"Diriliş Ertuğrul bir dizi değil, diziden daha fazlası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim Karakeçililere vefa borcumuz var, bizler buradaki halka özen gösteriyoruz. İnşallah Türk milleti olarak yeniden bir milletin direnişi sloganıyla bu coğrafyaya adaleti, hakkaniyeti getirmek adına bu tür güzel organizasyonlara devam edeceğiz."

'Suriyelilerin yanında olmalıyız'

Kemal Tekden, "Bugün Suriye'de yıllardır bizden ayrı kalan insanlarla birlikteyiz." dedi. Yesevi Yardım Hareketi Derneğinin düzenlediği organizasyonla bölgeye geldiklerini belirten Tekden, "Suriye'de yaklaşık 70 çocuğu sünnet ettik, bu organizasyon bizi çok mutlu etti. Karakeçili Türkmen Derneğini de ziyaret ettik. Buradaki mazlum Suriyeli kardeşlerimizin Türkiyeli hayırseverlerin yardımına ihtiyacı var. Türk milleti olarak sağlık alanında, eğitim alanında Suriyelilerin yanında olmalıyız" dedi.

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Celal Al kimdir?

1984 doğumlu oyuncu Celal Al oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Kurtlar Vadisi dizisinde gerçekleştirmiştir. Son dönemlerin en fazla izlenilen dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul kadrosunda yer almaktadır. Celal Al bu dizide Abdurrahman Alp karakteri için kamera karşısına geçmiştir. Başarılı oyuncu Celal Al aslen Artvin’lidir ve Artvin’de dünyaya gelmiştir.

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