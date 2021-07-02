Hayat Diriliş Ertuğrul sevgisi yer mekan dinlemiyor Hindistanda bir restoran Diriliş Ertuğrul konseptiyle açıldı
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Diriliş Ertuğrul sevgisi yer mekan dinlemiyor: Hindistan'da bir restoran Diriliş Ertuğrul konseptiyle açıldı

Türkiye'de 2014-2019 yıllarında TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir restoranın konseptine ilham kaynağı oldu.

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Diriliş Ertuğrul sevgisi yer mekan dinlemiyor: Hindistanda bir restoran Diriliş Ertuğrul konseptiyle açıldı​
Restoranın duvarına kayı bayrağı asıldı.

Başkent Srinagar'da mekan tasarımı için söz konusu diziden esinlenilen bir kafe-restoran açıldı. 'Kardeşler–The Kashmir Cafe' adı verilen restoranın duvarları, dizi karakterlerinin portreleriyle süslenirken; dizideki çok sayıda eşya ve aksesuar iç mekan düzenlemesinde kullanıldı.

Restoranın kurucusu ve işletmecisi Şadab, dizinin temelinin güçlü ahlaki ve etik değerlere dayandığını, bu yüzden Keşmir halkı tarafından beğenilip benimsendiğini söyledi.

Hindistan'ın Telangana şehrinde 'Diriliş Ertuğrul' dizisini çok seven bir Müslüman girişimci de yeni açtığı restoranın adını 'Ertuğrul' koymuştu.n
Hindistan'ın Telangana şehrinde 'Diriliş Ertuğrul' dizisini çok seven bir Müslüman girişimci de yeni açtığı restoranın adını 'Ertuğrul' koymuştu.n

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Cammu Keşmir'de çok canlı bir kafe ve restoran kültürü olduğunu, birbirinden yenilikçi ve yaratıcı tema-kafelerin açıldığını ifade eden Şadab, "Diriliş Ertuğrul'un tüm dünyada ve de Keşmir'de elde ettiği başarı düşünüldüğünde, Keşmir'de birisinin dizinin temasını bir restoran veya kafe konseptine dönüştürmesi an meselesiydi. Bunu yapan biz olduk" diye konuştu.

ŞU AN SADECE GEL-AL ÇALIŞIYORLAR

'Free Press Kashmir' internet sitesinin haberine göre Diriliş Ertuğrul temalı restoran Kardeşler-The Kashmir Cafe'de Orta Doğu, Türk ve Hint-Babür mutfağından ürünler sunuluyor. İşletme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle şu an yalnızca gel al ve evlere paket servis usulüyle çalışıyor.

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Diriliş Ertuğrul sevgisi her yerde: Hindistan'da bir girişimci restoranına Ertuğrul ismini verdi
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Eyaletin Haydarabad şehrinde restoran açan Cavid Han, Diriliş Ertuğrul dizisini çok sevdiğini söyledi.
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Bölge halkının da söz konusu diziyi beğenerek izlediğini dile getiren Han, bu sebeple yeni iş yerine Ertuğrul ismini verdiğini ifade etti.
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Han, Haydarabad'da daha çok Arap turistlerin bulunduğunu ve halkın da bu tür yemeklere ilgisi olduğunu, menüde şimdilik Türk yemekleri bulunmadığını kaydetti.
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Restoranda Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının fotoğrafları da yer alıyor.
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Pakistan’da Diriliş Ertuğrul geçen ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başlamıştı.
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Hindistan’da özellikle Müslümanlar arasında konuşulan Urduca ile dizi bu ülkede de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Diriliş Ertuğrul sevgisi her yerde: Hindistan'da bir girişimci restoranına Ertuğrul ismini verdi
Hindistan'ın Telangana şehrinde "Diriliş Ertuğrul" dizisini çok seven Müslüman girişimci, yeni açtığı restoranın adını "Ertuğrul" koydu.
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