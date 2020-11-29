Diriliş Ertuğrul Müslümanların hayal gücünü nasıl yeniden canlandırdı?

Türk dizilerinin etkisi tüm dünyayı sarmaya devam ediyor. Middle East Eye internet haber sitesinde yer alan bir analizde Diriliş Ertuğrul dizisinin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için nasıl kült bir figür haline geldiği anlatıldı.

Ertuğrul Müslüman hayal gücünü nasıl canlandırdı? başlıklı yazının satır başları:

Diriliş Ertuğrul, en çok Güney Asya ve Orta Doğu'daki Müslümanlar arasında, Güney Amerika ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde yankı uyandırdı.

Diriliş Ertuğrul, 72 ülkede yayın izni aldı ve İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Arapça'ya çevrildi. Bu da dizinin uluslararası hayranlarının çokluğunu gösteriyor.

Gazzeli genç ve yaşlı Filistinliler sevdikleri karakterlerin isimlerini ezbere biliyor. Pakistan'da çiftler, dizideki evlilik törenlerine göre modellenen Türk tarzı düğünleri taklit ediyor.

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KEŞMİR'DEN ABD'YE

Keşmirli çiftler bebeklerine Ertuğrul adını veriyor.

ABD'de iki hayran, diziyi yorumlamak ve eleştirmek için Beywatch adında bir podcast yayınladı. Sırayla kendilerine ait takipçi kitlesi topladı.

Yeni Zelanda mahkemesinde, kocası Zekeriya'nın 2019'da Christchurch cami saldırılarında öldürülen 51 kişiden biri olan Hamime Tuyan, kocasını şöyle anlatıyor: "O benim imamım, korumamdı; Ertuğrul'um."

Diriliş Ertuğrul'un Urduca versiyonunun Nisan 2020'de Pakistan'da ilk kez televizyonda yayınlanmasından önce, Başbakan İmran Han, gösterinin İslami değerleri sergilediğini ve Hollywood ve Bollywood'dan daha fazla kültürel ve tarihi ağırlık taşıdığını söyledi.

REKOR KIRDI

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Mayıs ortasına kadar, Urduca dublajlı sürüm YouTube'da abonelik rekorlarını kırdı.

İman Sultan, dizinin Pakistan'da neden böyle bir fenomen haline geldiğini kısmen açıklayarak şunları yazıyor: "Ertuğrul, Pakistanlılar için, düşük bütçelerin, sektörel kayırmacılığın ve devletin aktörleri seçkin olarak himaye ettiği, düşük kaliteli bir televizyon çölünde yüksek çözünürlüklü bir deneyimdi. Yapımcılar ve kanallar, kaliteli yaratıcı prodüksiyon olasılığını boğmak için bir araya geliyor."

Ertuğrul, komşu Hindistan'da film ve televizyon yüzü Şah Ruh Han ve hatta Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den daha popüler bir arama terimi olduğunu kanıtladı.

2020 yılına gelindiğinde, dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insan onsuz dünyayı hayal edemiyordu.

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