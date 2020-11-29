Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Diriliş Ertuğrul Müslümanların hayal gücünü nasıl yeniden canlandırdı?
AKTÜEL

Diriliş Ertuğrul Müslümanların hayal gücünü nasıl yeniden canlandırdı?

Diriliş Ertuğrul dizisinin dünya kanallarındaki etkisi konuşulmaya devam ediliyor. 72 ülkede yayınlanan TRT'nin meşhur dizisi Filistin'den Pakistan'a, Asya'dan Afrika'ya pek çok bölgede insanların günlük yaşamlarının içine girmeyi başardı. Middle East Eye sitesinde yer alan bir yazıda dizinin tüm dünyadaki Müslümanların hayal gücünü nasıl yeniden canlandırdığı kaleme alındı.

Haber Merkezi Diğer
Diriliş Ertuğrul tüm dünyada izlenme rekorları kırmıştı.
Diriliş Ertuğrul tüm dünyada izlenme rekorları kırmıştı.

Türk dizilerinin etkisi tüm dünyayı sarmaya devam ediyor. Middle East Eye internet haber sitesinde yer alan bir analizde Diriliş Ertuğrul dizisinin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için nasıl kült bir figür haline geldiği anlatıldı.

Ertuğrul Müslüman hayal gücünü nasıl canlandırdı? başlıklı yazının satır başları:

Diriliş Ertuğrul, en çok Güney Asya ve Orta Doğu'daki Müslümanlar arasında, Güney Amerika ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde yankı uyandırdı.

Diriliş Ertuğrul, 72 ülkede yayın izni aldı ve İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Arapça'ya çevrildi. Bu da dizinin uluslararası hayranlarının çokluğunu gösteriyor.

Gazzeli genç ve yaşlı Filistinliler sevdikleri karakterlerin isimlerini ezbere biliyor. Pakistan'da çiftler, dizideki evlilik törenlerine göre modellenen Türk tarzı düğünleri taklit ediyor.

KEŞMİR'DEN ABD'YE

Keşmirli çiftler bebeklerine Ertuğrul adını veriyor.

ABD'de iki hayran, diziyi yorumlamak ve eleştirmek için Beywatch adında bir podcast yayınladı. Sırayla kendilerine ait takipçi kitlesi topladı.

Yeni Zelanda mahkemesinde, kocası Zekeriya'nın 2019'da Christchurch cami saldırılarında öldürülen 51 kişiden biri olan Hamime Tuyan, kocasını şöyle anlatıyor: "O benim imamım, korumamdı; Ertuğrul'um."

Diriliş Ertuğrul'un Urduca versiyonunun Nisan 2020'de Pakistan'da ilk kez televizyonda yayınlanmasından önce, Başbakan İmran Han, gösterinin İslami değerleri sergilediğini ve Hollywood ve Bollywood'dan daha fazla kültürel ve tarihi ağırlık taşıdığını söyledi.

REKOR KIRDI

Mayıs ortasına kadar, Urduca dublajlı sürüm YouTube'da abonelik rekorlarını kırdı.

İman Sultan, dizinin Pakistan'da neden böyle bir fenomen haline geldiğini kısmen açıklayarak şunları yazıyor: "Ertuğrul, Pakistanlılar için, düşük bütçelerin, sektörel kayırmacılığın ve devletin aktörleri seçkin olarak himaye ettiği, düşük kaliteli bir televizyon çölünde yüksek çözünürlüklü bir deneyimdi. Yapımcılar ve kanallar, kaliteli yaratıcı prodüksiyon olasılığını boğmak için bir araya geliyor."

Ertuğrul, komşu Hindistan'da film ve televizyon yüzü Şah Ruh Han ve hatta Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den daha popüler bir arama terimi olduğunu kanıtladı.

2020 yılına gelindiğinde, dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insan onsuz dünyayı hayal edemiyordu.

Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor
HAYAT
Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor

Abone Ol Google News
Mesut Özile bunu yapan Uygurlara ne yapmamıştır?

Mesut Özil'e bunu yapan
Uygurlara ne yapmamıştır?

​Komünist Çin, ata yurdumuzun son bekçilerini yok ediyor.
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Bu aşı BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte.
Fransa polisinin son kurbanı

Fransa polisinin
son kurbanı

Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı.
Edirne'ye <br>akın ediyorlar

Edirne'ye
akın ediyorlar

​Polis Bulgarca anonslarla uyarıyor.
Çamaşır makinesi gibi köpürüyor

Çamaşır makinesi gibi köpürüyor

​Eğirdir Gölü'nde ürküten görüntü.
Teröristlere <br>büyük darbe

Teröristlere
büyük darbe

Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi.

Nasıl kült haline geldi?

Nasıl kült haline geldi?

​Dünya Müslümanlarının hayal gücünü canlandırdı.

Paris yanıyor

Paris yanıyor

​"Halk artık uyandı"
Korona ilacı nasıl kullanılır?

Korona ilacı nasıl kullanılır?

​Sağlık Bakanlığı 81 ile broşür gönderdi.
Kim kazanır?

Kim kazanır?

​Futbol dünyasının ünlü isimleri derbideki favorilerini açıkladı.
Koronavirüs<br>bir aileyi yok etti

Koronavirüs
bir aileyi yok etti

​15 günde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Oto satışları gaza basacak

Oto satışları gaza basacak

​Sektör umutlu: 850 bin adet satış bekleniyor.

Adana için büyük tehlike!

Adana için büyük tehlike!

​"Hasarlı binalara badana yaptırıp satıyorlar"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.