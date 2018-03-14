Diriliş Ertuğrul'da 110. bölüm nefes kesecek: 'Burada devlet benim'

TRT1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 110. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 110. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Diriliş Ertuğrul 110. bölümde ne olacak?

Turgut, Bamsı ve Artuk Bey, Emir Saadettin ve Altunaba tarafından kalenin başına atanan Günalp’le karşı karşıya geldi. Günalp, Ertuğrul Bey’le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle hepsini idam edilmek üzere zindana attırdı. Ertuğrul Bey’in davetiyle obaya gelen ağabeyi Sungurtekin, kardeşinin Sultan Alaeddin’i öldürmek suçuyla zindana atıldığını öğrenince harekete geçti.

Turgut, Bamsı ve Artuk Bey’i kurtarmak için gizlice kaleye giren Sungurtekin, Günalp’in askerleri tarafından yakalanarak zindana atıldı. Günalp, onlarında idam edilmesi için emir verdi. Öte yandan Sultan Gıyaseddin, babası Sultan Alaeddin’in Mahperi Hatun, Altunaba ve Köpek’in planıyla öldürüldüğünü öğrenince çılgına döndü.

Ertuğrul Bey'in hamlesi neleri değiştirecek?

Annesi Mahperi Hatun’un boynuna kılıç dayayan Gıyaseddin, şerefini kurtarmak için Ertuğrul Bey’i idam ettireceğini söyledi. Daha sonra Ertuğrul Bey’le ilgili hüküm vereceği sırada arz odasına giren İbn Arabi ile konuşan Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’un suçsuz olduğuna karar vererek serbest bıraktı.

Bamsı, Turgut, Artuk Bey ve Sungurtekin’in idam edileceği sırada kaleye gelen Ertuğrul Bey, attığı okla kardeşinin boynundaki ipi kopararak herkesi şaşkına çevirdi. Ertuğrul Bey’in bu hamlesinden sonra kalede neler yaşanacak? Günalp, Ertuğrul Bey’e nasıl karşılık verecek?

Saadettin Köpek’in Ertuğrul Bey’le ilgili yeni hamlesi ne? Sultan Gıyaseddin’in Mahperi Hatun, Köpek ve Altunaba’yla ilgili planı ne olacak? Köpek, Ertuğrul’u serbest bırakan Sultan Gıyaseddin’e karşı neler yapacak?

OYNAT 00:34 Diriliş Ertuğrul 110. bölüm fragmanı: Son ferman Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı.

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