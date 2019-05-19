Diriliş oyuncularına Esenler'de yoğun ilgi

Esenler Belediyesi, Ramazan ayı sürecinde gerçekleştirdiği etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz bir ramazan yaşatıyor. TRT’nin sevilen dizilerinden “Diriliş Ertuğrul” dizi oyuncuları Esenlerli vatandaşlarla bir araya gelerek, sorularını cevapladı.Dörtyol Meydanı’ndaki alanı dolduran ilçe sakinleri, Artuk Bey karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, Abdurrahman Alp Başı karakterini canlandıran Celal Al, Osman karakterini canlandıran Emre Üçtepe ve Melik Alp karakterini canlandıran Melikşah Özen ile bir araya geldi.



“KENDİSİ GİBİ OLDUĞU İÇİN SEVER VE SAYAR”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, etkinliğe katılan vatandaşlara hitap ederek, “Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları ile bu gün hasbihal edeceksiniz. Sizler, onların sohbetleriyle o dönemleri anlamaya çalışacaksınız. Şu soruyu kendimize soralım. 'Niye bir tarihi dizi bu kadar insanların gönlünde taht kurdu?' Cevabı çok basit; bu toprakların çocukları kendi kökünden, kendi ruhundan, kendi değerlerinden kendi anlayışından ve medeniyetinden bir şeyi sahnede gördüğü zaman, ona resim olarak bakmaz. Kendisi gibi olduğu için sever ve sayar. Bunun için bizim burada her zaman bu toprakların milli ve yerli çocukları olarak, sahnede canlandırdıkları milli ve yerli rollerini içselleştirdikleri için karşıda sevgi ve muhabbet olarak sergilenir” şeklinde konuştu.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya, kılıç takdim ederek beraber fotoğraf çekildiler.

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